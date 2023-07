Kiliankirmes Letmathe: Mehrere Betriebe fallen aus

Viel Spaß verspricht die diesjährige Kiliankirmes in Letmathe. Aber Fans müssen hinnehmen, dass spontan mehrere Geschäfte doch nicht vertreten sein werden.

Letmathe. Schlechte Nachrichten für die Kiliankirmes in Letmathe: Mehrere Geschäfte fallen aus. Jetzt muss umgeplant werden. Darauf müssen Fans verzichten:

Am Freitag-Nachmittag, 14. Juli um 16 Uhr, startet sie – die 570. Kiliankirmes in Letmathe. Der Aufbau läuft bereits seit Anfang der Woche auf Hochtouren, doch es muss umgeplant werden: Zwei Großfahrgeschäfte, ein Kinderkarussell und ein Imbissbetrieb fallen aus.

Wie Kirmesorganisator Thomas Johannsen mitteilt, ist es kein böser Wille von Organisatoren oder Betreibern, sondern höhere Gewalt.

Schäden am Großfahrgeschäft verhindert Anreise nach Letmathe

Der „Top Spin 2“ zum Beispiel kann nicht aufgebaut werden, da einer der beiden Antriebsmotoren wohl während der vorherigen Kirmesveranstaltung aufgrund einer Überspannung im Stromnetz ausgefallen ist und jetzt repariert werden muss. Außerdem fällt eine Hochfahrschaukel aus, die vom TÜV Nord neu statisch berechnet werden musste und seitdem nicht wieder in Betrieb gehen konnte. Das Kinderfahrgeschäft „Flying Crazy Bus“ steht in diesem Jahr nicht zur Verfügung, da es einen Getriebeschaden hat und der Besitzer nicht an die erforderlichen Ersatzteile kommt.

Enttäuscht sein werden eingefleischte Kirmesfans auch darüber, dass es zum ersten Mal seit 50 Jahren Büglers Grillschinken in der Marktstraße nicht geben wird. Hier ist Personalmangel der Grund.

Ausfälle auf der Kiliankirmes lassen sich nicht kompensieren

Sowohl das Kirmes-Orga-Team als auch Schaustellerkolleginnen und –kollegen haben vergeblich versucht diese Ausfälle zu kompensieren. Hier spielen vermutlich auch die zeitgleich stattfindenden Veranstaltungen wie der Münsteraner Send, die Düsseldorfer Rheinkirmes und die Grugakirmes in Essen eine Rolle. Aber auch diese Veranstaltungen leiden ebenso wie die Kiliankirmes an den aktuellen Gegebenheiten. So gab es allein beim Münsteraner Send drei Absagen von Großfahrgeschäften.

Trotz der genannten Ausfälle hat das Team um Kirmesorganisator Thomas Johannsen wieder eine abwechslungsreiche und attraktive Auswahl an Fahrgeschäften und eine Vielzahl an Verkaufs-, Spiel- und Imbissgeschäften zusammengestellt, die bei allen Besucherinnen und Besuchern für viel Freude sorgen werden.

