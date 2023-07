Kiliankirmes Letmathe: Programm, Straßensperrungen und mehr

Die Kiliankirmes wird in Letmathe wieder unter anderem mit vielen Fahrgeschäften für Unterhaltung sorgen.

Letmathe. Die Kiliankirmes findet wieder in Letmathe vom 14. bis 17. Juli statt. Hier gibt es alle Informationen zu Fahrgeschäften, Imbissen und Co.

Die Kiliankirmes begrüßt traditionsgemäß wieder am dritten Wochenende im Juli in Letmathe zig Besucher. Vom 14. bis 17. Juli stehen viele Buden in der Innenstadt und bieten neben den unterschiedlichsten Leckereien auch jede Menge Unterhaltung. Eine Übersicht über die Fahrgeschäfte, Parksituation und Auswirkungen für die Bewohner.

Die Höhepunkte der Kiliankirmes

Bei den Fahrgeschäften soll es die ganze Bandbreite geben, damit nicht nur Familien, sondern auch „Adrenalinjunkies“, auf ihre Kosten kommen.

Mit „Chrystals City“ kommt ein 7D-Spiegel-Labyrinth nach Letmathe, das für Verwirrung sorgen soll. Die Besucher sollen sich dort in die 1970er Jahre zurückversetzt fühlen. Passende Musik soll dabei helfen.

Aufgebaut wird auch die größte Breakdancer-Anlage in ganz NRW.

Simulatoren ergänzen das Programm und laden zu Piratenabenteuer, Helikopterflügen und Fallschirmsprüngen ein.

Bei den Fahrgeschäften auf der Kiliankirmes warten viele Höhepunkte. Zum Beispiel das „Pirate Adventure“. Foto: Privat

Das Programm im Saalbau

Auch im städtischen Saalbau wird wieder einiges geboten. Die Stadt Iserlohn lädt herzlich dazu ein. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Der vor dem städtischen Saalbau befindliche Biergarten lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Hier kann man Kraft schöpfen für die nächste Runde über die Kiliankirmes.

Freitag, 14. Juli:

16 bis 1 Uhr Kirmestreff

Samstag, 15. Juli:

15 bis 20 Uhr Kirmestreff

21 bis 1 Uhr Kirmesparty mit DJ

Sonntag, 16. Juli:

11 Uhr Ökumenischer Kirmes-Gottesdienst

14 bis 1 Uhr Kirmestreff

Montag, 17. Juli:

18 bis 0 Uhr Kirmestreff zum Feuerwerk

Kasper-Theater im Saalbau

Der Kasper kommt in den städtischen Saalbau und bietet drei kostenlose Vorstellungen:

Die Valentino Puppenbühne aus Ahlen unterhält die jungen und älteren Besucherinnen und Besucher mit witzigen, spannenden und pädagogisch wertvollen Stücken

Letmathe leuchtet: Das Feuerwerk zum Abschluss

Wenn am Montag, den 17. Juli, um ca. 22.30 Uhr die Glocken des St. Kiliandoms die 570. Kiliankirmes traditionell ausläuten, verspricht die Firma Westfälisches Feuerwerk aus Herten ein Höhenfeuerwerk unter dem Motto „Letmathe leuchtet“. Das Feuerwerk wird, wie in den vergangenen Jahren, auf dem Schulhof der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule, Von-der-Kuhlen- Straße 36, abgebrannt. Aufgrund der gestiegenen Sicherheitsauflagen müssen sich die Besucher wieder darauf einrichten, dass der Bereich der Von-der-Kuhlen-Straße in der Fahrbahnmitte gesperrt wird. Feuerwerk-Zuschauer können sich hinter der Absperrung der Fahrbahnmitte aufhalten und das Feuerwerk gefahrlos genießen.

Imbisse auf der Kirmes

Süße Äpfel, Mandeln, Zuckerwatte und Eis gehören zu den Klassikern auf der Kiliankirmes. Aber in Letmathe gibt es auch viele überregionale Spezialitäten aus verschiedenen Ländern. Von ungarischem Langosch über Hirtenbrot, Fisch-Spezialitäten, italienische Pasta aus dem Käselaib, die grüne Veggie-Mühle mit ihren Zwiebel Spezialitäten, Grillgerichte, Hausmannskost, Pommes mit hausgemachten Dips und vieles mehr.

Familiennachmittag am Montag mit reduzierten Preisen

Merklich reduzierte Fahrpreise an allen Fahrgeschäften gibt es am Montag, 17. Juli, zwischen 14 Uhr und 18 Uhr. Alle anderen Kirmesgeschäfte haben einen gängigen Hauptartikel in dieser Zeit um 50 Prozent ermäßigt, ausgenommen sind alkoholische Getränke.

Straßensperrungen

Ist die Verkehrssituation für die Anwohner schon bislang nicht immer einfach zu ertragen, so wird die Lage durch die Baumaßnahme „Doppelkreisel“ nicht besser. Im Einzelnen hat das folgende Sperrungen zur Folge:

Friedensstraße (zwischen Hagener und Von-der-Kuhlen-Straße), Marktstraße, Marienstraße, Overwegstraße, Reinickendorfer Straße (zwischen Hagener und Brabeckstraße), Von-der-Kuhlen-Straße (zwischen Schwerter Straße und Zum Volksgarten). Eine Zufahrt für die Anwohner ist über die Friedensstraße möglich.

Wegen der Kiliankirmes werden diverse Straßen in Letmathe gesperrt. Foto: Michael May

Im Bereich des Bürgerbüros ist die Von-der-Kuhlen-Straße ebenfalls voll gesperrt. Für das am Montag, 17. Juli, stattfindende Feuerwerk ist es notwendig, die Von-der-Kuhlen-Straße zwischen den Einmündungen Friedens- und Schwerter Straße ab 22 Uhr bis Feuerwerk-Ende für Fahrzeuge zu sperren. In der Von-der-Kuhlen-Straße muss für das Feuerwerk zwischen den Hausnummern 36 und 44 ein absolutes Haltverbot eingerichtet werden. Auf dem Schulhof der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule darf zu diesem Zeitpunkt ebenfalls nicht geparkt werden.

Wie in der Vergangenheit auch, wird die Hagener Straße ab Einmündung An Pater und Nonne/Lennedamm für Lkw über 3,5 Tonnen gesperrt. Damit der Durchgangsverkehr weiter fließen kann, werden die an den Kirmesbereich angrenzenden Straßen teilweise ebenfalls mit Halteverboten belegt.

Umleitungen für den Busverkehr

Die Linien der MVG werden bereits seit Montag, 10. Juli, und noch bis Mittwoch, 19. Juli, umgeleitet.

Aus verkehrstechnischen Gründen wird jedoch die Ersatzhaltestelle für den Einstieg „Woolworth“ (Fahrtrichtung Hagen-Hohenlimburg) am Bahnhof Letmathe eingerichtet. Der Haltestellenbereich darf mit Fahrzeugen nicht befahren werden.

Im Bereich der Haltestelle „Woolworth” werden stadtauswärts Taxenplätze eingerichtet.

Die gesperrten Parkplätze während der Kiliankirmes

Die bekannten und stets gut frequentierten Parkplätze am Saalbau und Neumarkt stehen durch den Auf- und Abbau der Kirmes seit Montag, den 10. Juli, bis einschließlich den 18. Juli nicht zur Verfügung.

Für Gäste mit weiterer Anreise lohnt sich der Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel. Die Haltestellen Bahnhofsbrücke und Bahnhof Letmathe befinden sich in unmittelbarer Nähe. Von hier gelangt man über die Hagener Straße („Fußgängerzone“) auf das Kirmesgelände.

Auswirkungen auf das Stadtgeschehen in Letmathe

Die Altpapier- und Glascontainer vom Standort Neumarkt müssen während der Kirmeszeit abgezogen werden. Alternativ können die anderen Standorte in Letmathe benutzt werden.

Der Letmather Wochenmarkt am Samstag, den 18. Juli, fällt platzbedingt aus. Für alle Wochenmarkt-Kunden bietet der Iserlohner Wochenmarkt auf dem Schillerplatz eine Alternative.

