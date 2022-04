Kilianschule in Iserlohn-Letmathe beschmiert: Zeugen gesucht

Die Kilianschule in Iserlohn-Letmathe ist am Wochenende beschmiert worden. Jetzt sucht die Polizei Menschen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Über das Wochenende haben Unbekannte mehrere Fensterscheiben sowie Teile der Hauswände der Kilianschule mit Schriftzügen beschmiert. Vermutlich nutzen die Täter dazu einen breiten Filzstift, teilt die Polizei mit.

Bei den Schriftzügen handele es sich allerdings um keine politischen Botschaften oder ähnliches, betont die Polizei.

Hinweise zu möglichen Tätern können unter 02374-5029-0 an die Polizeiwache in Letmathe oder unter 02371-9199-0 an die Polizeiwache in Iserlohn gegeben werden.

