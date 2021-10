Kinder gehen auf Tuchfühlung mit dem Grüffelo

Letmathe. Das Figurentheater Dacapo begeisterte nach langer Pause mit zwei Vorstellungen im Saalbau.

Nach einer coronabedingten Pause war am Samstag im Saalbau wieder das Figurentheater Dacapo mit zwei Vorstellungen des Stücks „Der Grüffelo“ nach dem gleichnamigen Buch von Axel Scheffler und Julia Donaldson zu Gast. „Hier gibt es viele Grüffelo-Fans“, so Puppenspieler Markus Mlyneck. Neben Kindern waren auch Eltern und Großeltern unter den Besuchern.

„Ich baue immer ein paar Witze für die Erwachsenen mit ein, um die ganze Familie zu unterhalten“, erklärte Mlyneck, der die Technik und alle Puppen allein bedient und live spricht beziehungsweise singt. Dabei gelang es ihm am Samstag besonders gut, das Publikum einzubeziehen, was natürlich auch der Geschichte geschuldet war: Die kleine Maus hat es im Wald mit für sie gefährlichen Tieren zu tun: Fuchs, Eule und Schlange hätten Interesse am „Mäuseschmaus“. Die Maus weiß sich zu helfen und erfindet den Grüffelo mit „schrecklichen Hauern, Klauen und Zähnen“. Hinterher trifft die Maus ihn aber doch, den Grüffelo, der durch eine kluge List der Maus auch lernt, sie besser nicht zu verspeisen.

Puppenspieler Markus Mlyneck verlieh jedem Tier einen ganz eigenen Charakter und eine individuelle Stimme. Durch ein Stativ war es für ihn sogar möglich, drei Puppen gleichzeitig auf die Bühne zu bringen und zielsicher einzusetzen. Die beeindruckenden Fähigkeiten als Puppenspieler erlernte Mlyneck schon früh: „Ich bin als Kind bei Aufführungen meiner Eltern dabei gewesen. Seit 23 Jahren mache ich das nun hauptberuflich. Los ging es mit selbst geschriebenen Kasperlegeschichten. Danach habe ich dann mit der Interpretation von Kinderbüchern angefangen.“

Dass er damit auch in der heutigen Zeit noch einen Nerv trifft, bewies auch der große Beifall. Nach den Vorstellungen nahm sich Mlyneck noch Zeit und präsentierte seine Puppen. Die Kinder konnten so den Grüffelo hautnah erleben und Erinnerungsfotos machen. Schon im kommenden Jahr ist ein Wiedersehen mit dem Figurentheater Dacapo geplant – dann soll sich der Vorhang für die Geschichte vom Kinderbuch „Zogg“ heben.