Kita Lössel: Keine Rückkehr mehr ins alte Gebäude

Lössel Seit mehr als drei Monaten ist der Lösseler Kita-Betrieb ausgelagert. Jetzt gibt es Informationen, wie und wo es weitergehen soll.

Die Kita Lössel in Letmathekehrt nicht mehrin ihr altes Gebäude in der Dorfmitte zurück. Stattdessen soll bis zum Sommer ein Container-Gebäude auf dem ehemaligen Schützenplatz am Ortseingang entstehen. Das schlägt das für die städtischen Gebäude zuständige Kommunale Immobilien-Management (KIM) vor. Martin Stolte, Ressortleiter für Jugend und Soziales, schließt sich diesem Vorschlag an.

Die Kita ist seit Anfang November ausgelagert: eine Gruppe nur wenige Meter entfernt in die Begegnungsstätte und eine Gruppe in die Kita Pusteblume in Dröschede. Der Auslöser: Ein kaputtes Rohr hatte für einen massiven Wasserschaden gesorgt. Das KIM kommt inzwischen zu dem Schluss: Eine Sanierung ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht unsinnig – die Stadt würde Geld in ein marodes Gebäude stecken, dessen Abriss und Neubau bereits vor dem Wasserschaden geplant waren. Deshalb jetzt die Empfehlung, die Kita sofort in ein Container-Gebäude als Übergangslösung umziehen zu lassen.

Beratung über Vorschlag am 21. Februar

„Es entsteht eine voll funktionsfähige Kita“, kündigt Martin Stolte mit Blick auf die Container-Lösung auf Nachfrage der Heimatzeitung an. Ende Juli soll der Modulbau voraussichtlich stehen und damit zum Beginn des kommenden Kita-Jahres 2024/25 in Betrieb gehen.

Der Vorschlag von KIM ist Teil einer 19-seitigen Vorlage, über die der städtische Jugendhilfeausschuss in seiner nächsten Sitzung am 21. Februar berät.

Diese Informationen kommen nach Auffassung einiger Eltern reichlich spät. Es hat sich bereits, neben dem offiziellen Elternbeirat, eine Elterninitiative zusammengefunden. Ihr Vorwurf Richtung Stadtverwaltung: „Wir bekommen keine Informationen von der Stadt. Es findet keine Kommunikation statt.“

Es hat kein Elternabend stattgefunden, es gibt keine Kommunikation durch die Stadt. Philipp Pohlmann - Elterninitiative der Kita Lössel

Konkret: „Es hat bislang kein Elternabend stattgefunden“, sagt Philipp Pohlmann. Dabei sei ihnen ein Elternabend versprochen worden. Telefonische Nachfragen im Rathaus seien bislang im Sande verlaufen, berichten die Mütter und Väter aus sieben Familien, die sich vergangenen Mittwochabend an der Begegnungsstätte Lössel getroffen haben, um ihren Frust vorzubringen. Sie wären sogar aufgefordert worden, von Anrufen im Jugendamt abzusehen.

Sind die Container inzwischen bestellt?

Eine zentrale Frage der Eltern ist, ob inzwischen die Container, in die der Kindergartenbetrieb ausgelagert werden soll, bereits bestellt sind. Und wenn ja, wann mit der Aufstellung der Container gerechnet werden kann und an welchem Standort.

Auslagerung dauert mehr als drei Monate

Dass sich nicht von heute auf morgen eine Übergangslösung für den Kindergartenbetrieb hat finden lassen, dafür haben die Eltern Verständnis. Dass sie, die Kinder und die Erzieherinnen aber inzwischen mehr als drei Monate mit einer Notlösung leben müssen, sorgt offenbar mehr und mehr für Frust. Denn die Notlösung hat gravierende Folgen für alle Beteiligten.

Keine gemeinsame Weihnachtsfeier, Kurse für die Vorschulkinder, die ausfielen, und keine Fahrt zum Stiftungshof in Kalthof seien das eine. „Aber die Kinder frühstücken nicht mal mehr gemeinsam“, kritisieren die Eltern unisono, dass Gemeinschaft mehr und mehr verloren gehe.

Der Außenspielbereich der Kinder an der Begegnungsstätte Lössel ist notdürftig mit einem Metallgitter eingezäunt. Foto: Carsten Menzel / IKZ

Hinzu kommen noch ganz andere Folgen: Tageweise sei in der Begegnungsstätte Lössel die Heizung ausgefallen. „Da hieß es einfach, wir sollten die Kinder wärmer anziehen“, berichten die Eltern. Zudem gebe es in der Begegnungsstätte kein warmes, nur kaltes Wasser. Der kleine, öffentliche Spielplatz vor der Begegnungsstätte sei zudem häufig nach dem Wochenende vermüllt; in der Kieskiste liege Kot. Dagegen fällt der einfache Bauzaun aus Metallgitter, der den Spielbereich einfasst, damit die Kinder nicht weglaufen können, noch vergleichsweise erträglich aus – obwohl der Anblick tatsächlich ungewollt eher etwas von Zoo oder Gefängnis hat.

Wer folgt als Kita-Leitung?

Die Eltern, die ihre Kinder jetzt zur Kita Pusteblume nach Dröschede bringen und wieder abholen, haben weitere Wege und müssen mehr Zeit aufbringen – „und mehr Geld für den Sprit“, zählen die Mitglieder der Initiative auf. Und Ende Februar gehe die Kita-Leiterin in Ruhestand. Auch zur Nachfolge gebe es noch keine Informationen, beklagt die Elterninitiative.

„Der Eltrenbeirat ist das offizielle Gremium, das die Anliegen der Eltern vertritt und damit Ansprechpartner der Stadt“, stellt Ressortleiter Martin Stolte gegenüber der Heimatzeitung fest und sagt: „Mit dem Beirat hat es intensive Gespräche gegeben.“ Die Kritik von Teilen der Eltern nimmt er als Anlass, zu prüfen, wie der Informationsfluss besser werden könne.

