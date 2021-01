Kleine Saga um den Letmather Saalbau geht zu Ende

Letmathe. Kein Kaisersaal: Weil die Fraktionen bei der Namensgebung uneins sind, erfolgt ein salomonisches Urteil.

Am Ende blickt der Bürgermeister leicht irritiert in die Runde: „Ich bin etwas ratlos, wie wir jetzt vorgehen sollen“, sagt Michael Joithe. Der große Saal im städtischen Saalbau solle Bürgersaal, der kleine künftig Ratssaal heißen – so hatte es zuvor Uwe Albert für die Fraktion „Die Iserlohner“ bei der Sitzung des bevollmächtigten Haupt- und Personalausschusses in der Aula der Gesamtschule Seilersee nochmals vorgetragen. Und so hatte es eigentlich auch die Verwaltung zunächst vorgeschlagen. Alles klar also? Eher nicht.

Am Ende nämlich war der kleinen Saga, die mit dem Antrag der CDU-Fraktion auf Umbenennung des großen Saals des Städtischen Saalbaus in Kaisersaal vor einigen Wochen einst ihren Auftakt genommen hatte, ein anderes Ende bestimmt. „Wir belassen alles beim Status Quo“, schlägt Joithe salomonisch vor, nachdem es von mehreren Fraktionen zuvor geheißen hatte, für die Stadt gebe es ja eigentlich wichtigere Themen, man andererseits sich aber nicht auf einen Namen einigen konnte.

Beschluss erfolgt am Ende mit breiter Mehrheit

Bedeutet nun am Ende effektiv: Es bleibt bei großem und kleinem Saal im Städtischen Saalbau. Der Beschluss dafür erfolgte mit breiter Mehrheit, einzig „Die Iserlohner“ und die AfD votierten dagegen.

Zuvor war rege diskutiert worden. Zwar hatte die CDU ihren Antrag, dem auch die Verwaltungsempfehlung pro „Kaisersaal“ und „Ratssaal“ gefolgt war, längst zurückgezogen – im Raum stand aber noch der eigentlich als Antwort darauf erfolgte Antrag der Grünen-Fraktion, die eine andere Namensfindung für innerhalb der Sitzung angeregt hatten, hier allerdings eher die Würdigung einer historischen Letmather Persönlichkeit im Auge hatte.

Von Michael Scheffler (SPD) gab es zunächst Lob für die CDU und deren Antrags-Rückzug. Der Name Kaiser stünde in zu enger Verbindung mit Wilhelm II – „und den würde ich als Steigbügelhalter der Nationalsozialisten bezeichnen“. Der große Saal solle denen gewidmet werden, die ihn letztlich auch nutzen sollen. „Bürgersaal“ – so der Vorschlag Schefflers.

John Haberle und seine Grünen-Fraktion konnten sich wie berichtet mit der Idee eines „Kaisersaals“ ebenso wenig anfreunden. „Bürger“ – das sei allerdings ein eindeutig maskulines Wort. Dass man das Ganze aber kaum gendergerecht mit einem „Sternchen“ versehen werde, sei ihm auch klar. Darum erfolgte das Votum der Grünen für den großen Saal.

Oliver Ruhnert (Die Linke) hatte in der bisherigen Debatte leicht ironisch „fünf Anträge und 27 Meinungen“ ausgemacht. Eine eigene hatte er natürlich aber auch. „Bürgersaal“ – das sei zwar „hocheinfallsreich“. Passender sei aber doch „Lennesaal“, weil Letmathe eben an der Lenne liege und es das sei, was die Menschen wohl am meisten mit diesem Ort verbinden.

Irritation bei der CDU über ausgiebige Diskussion

„Ich bin irritiert, wie viel darüber diskutiert wird“, gab Fabian Tigges für die CDU zu Protokoll. Und erneuerte für seine Partei die Aussage, dass mit Kaisersaal eindeutig keine historische Person gemeint gewesen wäre, sondern es vielmehr um die Qualität des sanierten Saales gegangen sei, als man den Vorschlag gemacht habe. Nun solle man es doch am besten beim großen Saal belassen. Hans Immanuel Herbers (UWG) hingegen hätte sich mit „Bürgersaal“ als Namen durchaus anfreunden können.

Klaus Laatsch (AfD) sprach sich für eine Bürgerbeteiligung nebst Abstimmung über die städtische Homepage aus. Wohl auch angesichts eines möglicherweise langwierigen Verfahrens inklusive Vorbereitung des Ganzen, blieb ihm allerdings die Zustimmung der Ausschussmitglieder verwehrt.

Es folgte die Abstimmung, alles beim Alten also im Städtischen Saalbau.