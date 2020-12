Kleiner Laden „Dies & Das“ geschlossen

Letmathe. Nach den neuen Coronabestimmungen muss auch der kleine Laden „Dies & Das“ der Ev. Gemeinde an der Friedensstraße bis auf Weiteres schließen.

Auch die Warenannahme am Freitag findet nicht mehr statt. In der Hoffnung, dass eine zweite Wiedereröffnung nicht zu lange auf sich warten lässt, verbleibt das Team in Dankbarkeit gegenüber den Sponsoren, Helfern und weiteren Unterstützern mit ihnen verbunden und wünschen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr mit hoffentlich erfreulicheren Perspektiven.