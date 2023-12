Kleiner Weihnachtsmarkt am Haus Letmathe ist eröffnet

Das liebevoll gestaltete Budendorf am Haus Letmathe lockte schon am Eröffnungsabend die Besucher an.

Letmathe Mit einem Seitenwechsel vom Kiliansdom über die Straße zum Haus Letmathe hat der dreitägige Weihnachtsmarkt am Freitagabend begonnen.

Mit einem Aufruf zu Frieden und Verständigung und gegen den Hass in der Welt ist am Freitgabend der Kleine WeihnachtsmarktLetmathe mit einem ökumenischen Konzert im Kiliansdom eröffnet worden.

„Die Botschaft von Weihnachten ist eine Friedensbotschaft und sie ist aktueller denn je“, stellte Bürgermeister Michael Joithe in seinem Beitrag fest. Frieden sei dabei mehr als nur die Abwesenheit von Gewalt; zum Frieden gehöre, dass eine Gesellschaft es schaffe, Konflikte zivilisiert zu lösen. „Das ist keine Aufgabe von Politik alleine, sondern von jedem einzelnen - in der Familie, in der Schule oder am Arbeitsplatz“, nahm Joithe die Besucherinnen und Besucher der Eröffnungsfeier in die Pflicht und rief dazu auf, die Advents- und Weihnachtszeit zum „Innehalten und Nachdenken über Grundsätzliches und Wesentliches“ zu nutzen.

Der ehemalige Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde, Burckhardt Hölscher, mahnte eindringlich zu Frieden und Mitmenschlichkeit. Foto: Carsten Menzel / IKZ

Ganz ähnlich hatte zuvor Pfarrer Burckhardt Hölscher argumentiert und eindringlich für einen Neuanfang im Miteinander der Menschen und der Religionen geworben. Der ehemalige Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde rief die Gläubigen im Dom wie auch die Kirchen- und Glaubensfernen dazu auf, Gräben zu überwinden und gegen die Spaltung der Gesellschaft zu arbeiten. „Was, wenn wir die Erzählung von der Menschwerdung Gottes durch die Geburt Jesu an Weihnachten einfach nur schön finden? Was, wenn wir die kleinen Gesten und auch die vielleicht banalen Gespräche gleich beim Glühwein einfach nur schön finden?“, riet Hölscher zu mehr Mitmenschlichkeit.

Bevor die versammelte „Letmather Weihnachtsmarkt-Gemeinde“ (O-Ton Hölscher) aber den Seitenwechsel vom Kiliansdom zum Haus Letmathe antrat, sorgten der Kolpinchor, das Kolpingorchester, der Gospelchor der Friedenskirche und nicht zuletzt die Sopranistin Daria Burlak für eine abwechselungsreiche wie ansprechende Adventsmusik

Das Kolpingorchester steuerte die groovigen Beiträge zur ökumenischen Eröffnung bei. Foto: Carsten Menzel / IKZ

Einer der Höhepunkte war sicherlich ein Solo von Daria Burlak, Tochter einer russischen Mutter und eines ukrainischen Vaters, die das russische Weihnachtslied „Die Nacht ist still über Palästina“ und das ukrainische Weihnachtslied „Es ist ein heller Stern am Himmel erschienen“ in der jeweiligen Landessprache vortrug.

Den Auszug aus dem Kiliansdom zum Haus Letmathe führte Lucy Engel (7 Jahre) mit einem leuchtenden Stern an. Foto: Carsten Menzel / IKZ

Mit Pfarrer Hölscher, Pfarrer Emmanuel Boango und Pastor Hubert Olbricht an der Spitze zog die Gemeinde dann hinüber zum Haus Letmathe und folgte dabei „einem echten Engel“: der siebenjährigen Lucy Engel, die einen leuchtenden Stern trug. Mit diesem Stern entzündeten die Pfarrer, Lucy und Bürgermeister Joithe symbolisch den großen, gelben Adventsstern über der Freitreppe am Haus Letmathe als sichtbares Zeichen, dass das Budendorf rund um das historische Gebäude und die Stände im Haus eröffnet waren.

„Schade, ist ja nur für drei Tage“, hieß es schon häufig unter den Weihnachtsmarktbesuchern nach einem ersten Rundgang über den liebevoll gestalteten Platz.

Am Samstag ist der Kleine Weihnachtsmarkt von 14.45 – 22 Uhr und am Sonntag von 14.15 – 21 Uhr geöffnet. Für Kinder dreht sich an allen Tagen ein Karussell.

