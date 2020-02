Klinik-Eindringlinge in Letmathe stellen Video auf Youtube

Das stillgelegte Marienhospital ist ein „Lost Place“, ein sich selbst überlassener Ort – zumindest, wenn es nach dem Hobbyfilmer geht, der sich auf Youtube „Michaelva“ nennt. In seinem Vorstellungsvideo aus dem Juli 2017 spricht der wie Ende 30 wirkende Mann das aus wie einen Vor- und Nachnamen („Michael Wa“). Eigentlich, so steht es auch noch in der Beschreibung seines Kanals, soll es dort um „Technik“ gehen; man kann ihm etwa dabei zusehen, wie er neue Smartphone-Modelle auspackt und vorstellt.

Im April 2019 jedoch hat „Michaelva“ ein anderes Format für sich entdeckt – er zeigt angeblich verlassene Orte, in die er der eigenen Darstellung zufolge ohne Widerstände zu überwinden oder Schäden zu hinterlassen hinein- und hinausgelangt. Sein erstes Video ist in der Werkshalle eines früheren Industriebetriebs irgendwo im Ruhrgebiet entstanden. Auf eine nennenswerte Nachfrage ist das Filmchen nicht gestoßen: 137 Aufrufe, drei Daumen rauf, zwei Daumen runter – in Online-Maßstäben könnte das genau so gut Null sein.

Im Schutz der Dunkelheit Klinikgebäude eingedrungen

Vor anderthalb Wochen hat „Michaelva“ ein Video aus dem Marienhospital hochgeladen. Jedenfalls sind sich mehrere Ex-Mitarbeiter und frühere Patienten sicher, die Räumlichkeiten zweifelsfrei identifizieren zu können. Offenbar im Schutz der Dunkelheit haben sich der Kanalbetreiber und einige Helfer Zutritt zu dem abgeriegelten Komplex verschafft und durchstöbern vor laufender Kamera Flure und Behandlungszimmer.

Dort finden sie noch betriebsbereite Geräte vor: Nicht nur auf Knopfdruck verstellbare Liegen, sondern auch Computer und bildgebende Analysegeräte; offenbar sogar solche, die mit radioaktiver Strahlung arbeiten. Ohne erkennbare Sachkenntnis („Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es sieht beeindruckend aus“) spielen „Michaelva“ und seine Begleiter an dem medizinischen Equipment herum, der Frontmann selbst lässt sich dabei filmen, wie er auf einer Untersuchungsliege bis in steile Lagen, auch kopfüber, gekippt wird.

Schwarze Handschuhe sollen wohl verhindern, dass die Eindringlinge nachverfolgbare Spuren hinterlassen. In einer anderen Szene tippt einer der Beteiligten auf einem Computer herum, zu sehen ist nur ein Startbildschirm mit weißen Kommandozeilen auf schwarzem Grund, dann bricht die Szene ab. Haben sich „Michaelva“ und seine Komplizen auch Zugang zu Patientendaten verschafft?

Seit der Schließung sind im Erdgeschoss des ehemaligen Marienhospitals Fenster und Kellerschächte zugenagelt, die Türen sind verschlossen. Foto: Alexander Barth / IKZ

Für die vielleicht fünfköpfige Gruppe ist der Streifzug durch die frühere Klinik ein unterhaltsames Abenteuer, am Ende läuft einer von ihnen nackt durchs Bild – während der „Blitzer“ vor dem Hochladen gepixelt wurde, ist der grinsende Mann, der sich „Michaelva“ nennt, in Bild und Ton ohne jede Verfremdung und in „4K“-Auflösung erkennbar. Für die Aufnahmen hat sich die Gruppe ins Zeug gelegt: Während der erste „Lost Place“ noch als wackeliges Handyvideo daherkommt, sind in einer Szene des Hospital-Videos Stative und hochwertige Kameras zu sehen.

Der Polizei ist das Video seit Montagvormittag bekannt, die zuständige Fachdirektion prüft jetzt das weitere Vorgehen. Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Einbruchsdiebstahl kommen als Delikte in Frage. Entscheidend ist dabei, ob der Vorwurf im Raum steht, etwas gestohlen zu haben oder mit dieser Absicht etwa ein Schloss geknackt zu haben, dafür sieht das Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zehn Jahren vor; andernfalls handelt es sich um einen Hausfriedensbruch, der mit maximal einem Jahr Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe geahndet wird und damit nicht als Verbrechen, sondern nur als Vergehen gilt.

Wie sich die Filmer Zutrittverschafft haben, ist unklar

„Straftaten bleiben Straftaten, egal, wie schön man sie darstellt“, kommentiert Polizeisprecher Dietmar Boronowski mit Blick auf den offenkundigen Stolz der Verantwortlichen auf ihre Produktion. Wie diese sich Zutritt ins Hospital verschafft haben, ist unklar. Aus Kreisen früherer Mitarbeiter heißt es, seit Ende 2019 werde ein Schlüssel vermisst, der den Zugang über einen Hintereingang ermögliche. Türen und Fenster im Erdgeschoss, auch Kellerfenster, sind verschlossen oder mit Holzverschlägen zugenagelt, wie ein Rundgang zeigt.

Die Geschäftsführung der Betreibergesellschaft Märkische Kliniken, Teil der Märkischen Gesundheitsholding, hat sich für eine Stellungnahme einen Tag Zeit ausgebeten. „Michaelva“ hat derweil wohl kalte Füße bekommen und sein Video am Montagvormittag offline gestellt. Die Aktion könnte ernste gerichtliche Konsequenzen für die Beteiligten nach sich ziehen – für weniger als 1500 Klicks, die der Clip in zehn Tagen erreicht hat.