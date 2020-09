Konfirmation am Roden nachgeholt

Roden. Vier Gruppen feiern in zwei Gottesdiensten.

Die Christus-Kirchengemeinde ist sehr froh, dass die ursprünglich für Mai geplanten Konfirmationen nun doch noch in diesem Jahr nachgeholt werden konnten. So wurden jetzt, verteilt auf zwei Tage in jeweils zwei Gottesdiensten, in der Christuskirche am Roden Jugendliche im Beisein ihrer Familie und Paten konfirmiert. Gruppe 1: Ronja Amodeo, Pascal Arnold, Lioba Bausen, Leni Hübner, Timo Schreiber und Jennifer Zideller. Gruppe 2: Leon Borger, René Kramp, Celina Schönfeld, Leonard Temp, Leonardo Twumasi, Emily Vizi und Julius Weigelt. Gruppe 3: Niklas Babbel, Henry Hoff, Leonie Kaczmarek und Jan-Ole Runtemund. Gruppe 4: Téa Fischer, Finn Geist, Friedrich Gentemann und Emma Wache.