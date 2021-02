Kreisverkehre: CDU drängt auf Umsetzung

Letmathe. Nach der letzten Sitzung des Verkehrsausschusses zeigt sich die CDU Letmathe erleichtert. „Wir sind endlich einen Schritt weiter“, freut sich Vorsitzender Karsten Meininghaus über den gefallenen Beschluss zu den geplanten Kreisverkehren zwischen Hagener und Schwerter Straße, Alter Markt und Von-der-Kuhlen-Straße. Nach mehr als zehn Jahren politischer Forderungen seien damit „die Weichen für ein wichtiges Infrastrukturprojekt in Letmathe gestellt“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Christdemokraten betonen, die bautechnische Lösung an dieser Stelle müsse alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigen, nicht zuletzt für Radfahrer, auf die in der aktuellen Legislaturperiode besonderes Augenmerk gelegt werden solle. Der CDU-Verkehrsexperte Helmut Prange wendet sich noch einmal gegen Bus-Haltebuchten im Kreisverkehr, diese würden eine zu große Gefahr für Staubildung bergen: „Deswegen brauchen wir weiter eigene Bushaltestellen.“ Die CDU kündigt an, das Projekt „eng zu begleiten“ und auf eine „schnellstmögliche“ Umsetzung zu drängen.