2. Weltkrieg Kriegsfund: Panzerfaust 100 aus Lenne in Letmathe geborgen

Letmathe. Eine Panzerfaust 100 aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Montag aus der Lenne in Letmathe geborgen worden. Welche Experten bei der Bergung waren.

Zur Bergung rückte der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Arnsberg an. Die Experten hoben gegen 20.30 Uhr mit Wathosen bekleidet die Panzerfaust aus der Lenne. Der Kampfmittelfund soll in ein Zwischenlager gebracht werden und dort bis zum Weitertransport in das Endlager aufbewahrt werden.

Die Polizei war seit kurz nach 15 Uhr im Einsatz und sperrte das Gebiet ab. Das Ordnungsamt der Stadt Iserlohn übernahm anschließend die Absicherung vor Ort. Die Fußgängerbrücke auf Höhe des R-Cafés war zeitweise gesperrt.

