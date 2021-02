Krippe im Kiliansdom Letmathe ist abgebaut

Letmathe. Mit der Krippe im Kiliansdom wurde das letzte Stück Weihnachten eingemottet. Für Familie Faßmann ist das schon lange ein Ehrenamt.

Nur die hintere Wand steht noch: In einem Stück wird das letzte Mauerteil angehoben und abtransportiert, dann beginnen auf dem Grundstück die Aufräumarbeiten. Die Baustelle ist nur ein paar Quadratmeter groß und Kräne werden für die Aktion nicht benötigt, denn abgebaut wird an diesem frühen Abend die Krippe im Kiliansdom – bis Mariä Lichtmess am 2. Februar bleibt sie traditionell stehen, denn früher endete die Weihnachtszeit erst zu diesem Datum.

Die „Bauarbeiter“ sind Matthias Faßmann (45) mit seiner Familie: Ehefrau Christina (43) und die beiden erwachsenen Kinder, ebenso Susanne und Matthias Bellebaum aus der Familie von Schreinermeister Volker Bellebaum, der das „Fundament“ der Krippe aus Holz gebaut hat. „Ich mache das seit gut 25 Jahren“, berichtet Matthias Faßmann während einer Verschnaufpause. „Angefangen hat das mit der Jugendarbeit, meine Familie hat dann immer wieder mitgeholfen, manchmal auch meine Geschwister und Freunde meiner Kinder.“

Während die endgültige Entweihnachtung in der Pfarrkirche in etwa drei Stunden über die Bühne geht, ist die alljährliche Errichtung mit deutlich mehr Aufwand verbunden – zehn bis zwölf Stunden, schätzt Matthias Faßmann: „Wir kaufen zum Beispiel Blumen und sammeln Moos. Um gutes zu bekommen, muss man wissen, wo es die richtigen Täler mit viel Schatten gibt.“ Gute Jagdgründe befänden sich in den Tälern um Nachrodt-Wiblingwerde, die Sammelplätze würden aber von Jahr zu Jahr gewechselt, damit das Moos nachwachsen kann. „Zuletzt ist es schwieriger geworden, weil so viele Bäume eingegangen sind. Dadurch gibt es weniger Schatten“, berichtet Faßmann von einer Auswirkung des Klimawandels auf dieses Ehrenamt.

Die Corona-Krise habe sich hingegen auf die Krippe kaum negativ ausgewirkt, auch dank einiger Voraussicht: „Die Blumen haben wir frühzeitig gekauft und in den Keller der Sakristei gestellt, als der Lockdown im Dezember angekündigt wurde. Wir wussten ja nicht, ob man später noch welche bekommen würde.“

Die Krippe habe diesmal besonderen Zuspruch erfahren, von Gläubigen, die einen Ort der Ruhe suchen oder die normalen Gottesdienste vermissen. In die Gestaltung fließe jedes Mal eine Menge Kreativität, erklärt Matthias Faßmann nicht ohne Stolz: „Wir lassen uns immer etwas Neues einfallen, auf das Ergebnis sind wir selbst immer gespannt.“ Das Team aus Freiwilligen würde sich übrigens über Nachwuchs freuen. „Es bedeutet etwas Arbeit, aber es macht auch Spaß“, versichert Faßmann, bevor er weiter mit anpackt.