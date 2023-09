Kultur im Bahnsteig 42 in Letmathe wieder da: Das gibt es

Letmathe. Der Bahnsteig 42 in Letmathe öffnet wieder seine Pforten für „Kultur am Bahnsteig 42“. Welche Veranstaltungen es gibt.

Nach langer Pause öffnet der Bahnsteig 42 in Letmathe endlich wieder seinen Vorhang zur beliebten Veranstaltungsreihe „Kultur am Bahnsteig 42“. In diesem Jahr startet das Team zunächst mit zwei etablierten Events. Am Donnerstag, 30. November, Einlass 18.15 Uhr, Beginn 19 Uhr, heißt es bereits zum vierten Mal „Singen am Kiosk“. Das rudelige Mitmachsingen mit Vorsängern, Gitarre oder Piano und mitlaufendem Text erfreute sich in der Vergangenheit stets großer Beliebtheit und war meist schon nach kurzer Zeit ausverkauft. Mit den gängigen Hits der letzten 50 Jahre Musikgeschichte stehen auch schmissige Schlager, Deutschrock und aktuelle Lieder auf der Songliste.

+++ Mehr aus Letmathe: So könnte neues Wahrzeichen in Letmathe aussehen +++

Am Dienstag, 12. Dezember, Beginn 19 Uhr, ist dann wieder „Kneipenquiz“-Zeit in der historischen Bahnhofshalle in Letmathe. Bei diesem multimedialen Rätselraten nach englischem Pub-Quiz-Vorbild steht der Spaß am Lösen von kniffligen Alltagswissensfragen im Vordergrund.

Karten für beide Veranstaltungen sind ab sofort in der caput-Redaktion am Bahnsteig 42 erhältlich (Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr und Freitag, 8 bis 14 Uhr). Weitere Informationen gibt es unter 02374/9234078 oder per Mail an info@bahnsteig42.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe