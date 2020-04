Kulturschaffende fühlen sich in Corona-Krise alleingelassen

Ausgefallene Konzerte, leere Theaterbühnen und geschlossene Museen und Ausstellungssäle: Freischaffende Künstler und Künstlerinnen können aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ihrer Arbeit kaum noch oder gar nicht mehr nachgehen. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) des Landes Nordrhein-Westfalen hat deshalb am 20. März als Überbrückungshilfe ein Sonderförderprogramm in Höhe von fünf Millionen Euro bereitgestellt – doch das war schnell ausgeschöpft, wie der Filmkomponist Moritz Gaudlitz im Gespräch mit der Heimatzeitung berichtet: „Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll.“

Moritz Gaudlitz lebt seit einiger Zeit in Dröschede. Bereits 1994 lernte er das Klavierspielen. Seit er zum ersten Mal seine Musik in einem Kinosaal hörte, gilt seine Leidenschaft der orchestralen Komposition. Einige Kurzfilme, für die er komponiert hat, wurden bereits mit internationalen Preisen ausgezeichnet. Auch für das laufende Jahr standen einige große Projekte für ihn an, unter anderem auch eine Serie für den Privatsender RTL – doch die sind jetzt vorerst auf Eis gelegt oder sogar ganz abgesagt worden.

Verträge oft nicht schriftlich sondern per Handschlag abgesegnet

„Zum Glück hatte ich schon Verträge unterzeichnet, die ich jetzt zur Beantragung der Soforthilfe vorweisen konnte“, berichtet Gaudlitz. Doch seine Gedanken seien jetzt auch bei seinen Kollegen, denn in der Branche sei es Gang und Gebe, Verträge nicht schriftlich, sondern per Handschlag zu besiegeln.

Moritz Gaudlitz erhielt auf seinen Antrag auf Soforthilfe erst zwei Wochen später eine Rückmeldung – ein automatisiertes Schreiben teilte ihm mit, dass die Mittel leider erschöpft seien und sein Antrag deshalb nicht mehr berücksichtigt werden könne. Außerdem heißt es, dass es das Ziel der Landesregierung sei, das Soforthilfeprogramm des Bundes in einem „geeignetem Umfang auch auf Künstler und Künstlerinnen anwendbar“ zu machen.

Weitere Hilfen für freischaffende Künstler „unwahrscheinlich“

Der Filmkomponist greift sofort zum Hörer. Im Gespräch mit einer Mitarbeiterin der Bezirksregierung Arnsberg bestätigt diese, dass aktuell weitere Gespräche laufen, jedoch könne niemand sagen, wann und ob weitere Hilfen für freischaffende Künstler zur Verfügung gestellt werden. „Die Dame war sehr nett, stellte mir allerdings in Aussicht, dass das vermutlich nicht passieren würde, da freischaffende Künstler nicht zu den sogenannten systemrelevanten Berufen gehören würden“, erinnert sich Gaudlitz an das Gespräch. Auf Anraten der Mitarbeiterin kontaktiert er das MKW, dort wird er allerdings gebeten, sein Anliegen per E-Mail vorzutragen. „Die landet dann vermutlich sofort im digitalen Papierkorb“, so die Einschätzung des Künstlers.

Da aktuell niemand einschätzen könne, ob, wann und wie Kulturschaffende ihre Arbeit wieder in vollem Umfang aufnehmen können, haben die zuständigen Behörden den Zugang zur Grundsicherung ALG II („Hartz 4“) für diese Gruppe vereinfacht. Für Moritz Gaudlitz komme das aber nicht in Frage, denn laut Aussage eines Mitarbeiters der Künstlersozialkasse würde das zu einem Ausschluss aus selbiger führen. „Es kann ja auch nicht sein, dass jetzt alle Kulturschaffenden in die Grundsicherung oder ungelernt Hilfsarbeiten übernehmen müssen“, klagt er über die verfahrene Situation.

Aussichtslose Situation für Kunst und Kultur

Ohne echten Ansprechpartner und sich stetig ändernde Aussagen von Mitarbeitern der zuständigen Behörden sowie Presseberichten beschreibt der Komponist die Situation als aussichtslos. „Ich befürchte, dass das Kino und die Kunst, zumindest teilweise, aussterben werden“, so seine dramatische Befürchtung.

Tausende Künstler, nicht nur in NRW sondern bundesweit, bangen derzeit um ihre Zukunft. Moritz Gaudlitz hat ein großes Netzwerk im Rhein-Main-Gebiet und kennt viele Schicksale seiner Kollegen und Kolleginnen, die sich im Stich gelassen fühlen – und auf ein Umdenken der Politik hoffen. „Ich habe schon oft den Satz, hättest du doch mal was Richtiges gelernt gehört“, berichtet Gaudlitz von Gesprächen mit Bekannten. Doch er fragt: „Was wäre das denn für eine Welt ohne Film, Musik, Tanz oder Malerei?“