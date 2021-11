Kundschaft ist bei der Letmather Tafel längst willkommen

Nur knapp die Hälfte der Kunden, die vor Corona gekommen waren, haben die Tafel-Ehrenamtlichen in Letmathe bisher wiedergesehen.

Letmathe. Seit Anfang September schon hat die Letmather Tafel wieder geöffnet, doch diese Information hat noch nicht alle Kunden erreicht.

Von März 2020 bis zum 2. September 2021 war die Letmather „CariTasche“ geschlossen. Seit dem 3. September haben die Kundinnen und Kunden nun wieder die Möglichkeit, sich dort mit Lebensmitteln einzudecken.

Aber anscheinend haben es noch nicht alle mitbekommen, wie Annette Hilpke vom Tafel-Leitungsteam erzählt. „Vor Corona waren es immer etwa 90 Leute, derzeit kommen nur um die 50“, sagt sie. Die 15 Ehrenamtlichen, die sich um die Lebensmittelausgabe und alles, was noch dazu gehört, kümmern, und die sechs Fahrer hätten also noch freie Kapazitäten. Geöffnet ist immer freitags von 14.30 bis 16.30 Uhr.

Wie auf unserer ersten Iserlohner Lokalseite heute zu lesen ist, wird auch in Letmathe für die Weihnachtsaktion gesammelt. Ab sofort sind Spenderinnen und Spender aufgerufen, haltbare Lebensmittel wie Kaffee, Tee, H-Milch, Konserven, Nudeln, Gebäck und dergleichen freitags von 9 bis 17 Uhr an der Gennaer Straße 25 abzugeben. Letzter Annahmetag ist der 10. Dezember, damit die Ehrenamtlichen noch ausreichend Zeit haben, die Tüten für die Ausgabe am 17. Dezember zu packen. Die Tafel-Kundschaft erhält die Tüten dann zusätzlich zu dem herkömmlichen Einkauf.

