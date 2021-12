Kunst in Sparkasse in Letmathe: Ehrliche Fotos im Blauton

Letmathe. Gudrun Senger stellt ihre nicht alltäglichen Porträts und Stillleben in der Filiale der Sparkasse Iserlohn an der Hagener Straße aus.

Wenn Gudrun Senger mit ihrer aktuellen Lieblingskamera fotografiert, muss sie alle Blicke auf sich ziehen: Die Liebe ist auf ein unhandliches historisches Modell gefallen, wie man es heute allenfalls noch aus Filmen kennt. „So eine, die nach Ziehharmonika aussieht“, bestätigt die 54-Jährige, die einige ihrer Bilder jetzt in der Sparkasse an der Hagener Straße ausstellt.

Mit der Cyanotypie, auch als Eisenblaudruck bekannt, ist die aus Letmathe stammende Fotografin noch mehr „old school“ als die meisten anderen, die analog arbeiten. Denn das chemische Belichtungsverfahren aus dem 19. Jahrhundert hat sich im Bereich der Fotografie nie durchgesetzt, verbreitet war es hingegen beim Kopieren von technischen Zeichnungen – den heute noch sprichwörtlichen „Blaupausen“.

Die geborene Menzel hat das Handwerk von ihrem Vater gelernt, der bis in die 90er Jahre ein Fotostudio in Letmathe betrieb. „Anfangs, weil mir nichts Besseres einfiel“, gibt sie heute zu, die Leidenschaft habe sich später entwickelt. Gudrun Senger zeigt Pflanzen und Menschen, es geht ihr um eine „ehrliche, unverstellte“ Darstellung. Ein Porträt ihrer Tochter ist ein Gegenentwurf zu den gestylten Beauty-Bildern, die junge Frauen meist von sich in den sozialen Medien posten. „Ich finde sie so besser getroffen“, findet die Mutter. Wenn sie in Letmathe Bilder verkaufe, werde sie einen Teil der Einnahmen an den Verein „Flaschenkinder“ spenden, kündigt die Fotografin an.

