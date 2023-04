„Lasbeck glänzt“: VfR sammelt viel mehr Müll als erwartet

Lasbeck. Bei der Aufräum-Aktion „Lasbeck glänzt“ sammelten die Helfer des VfR Lasbeck-Stenglingsen jede Menge Müll. Die Aktion soll wiederholt werden.

„Lasbeck glänzt“ – so lautete am Samstag das Motto der Sauberkeitsaktion des VfR Lasbeck-Stenglingsen in Kooperation mit dem Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA). „Zu Beginn hatten wir gedacht, dass wir gar nicht so viel Müll finden werden. Jetzt ist der Wagen zur Entsorgung am Bringhof prall gefüllt“, zeigte sich Dennis Gerlach, Mitglied im Festausschuss beim VfR, überrascht.

Die rund 50 Helferinnen und Helfer wurden vom ZfA mit Säcken, Zangen und Handschuhen ausgestattet. Jung und Alt zogen dann gemeinsam mehrere Stunden durch das Dorf und sammelten vor allem an Gewässern verschiedensten Unrat ein.

+++ Lesen Sie auch: Warum eine Letmather Familie seit Jahren kein Haus findet +++

„Von Bierdosen über Reifen bis hin zu gefüllten Hundekotbeuteln war alles dabei“, so der erste Vereinsvorsitzende Christian Bertz. „Wir werden die wichtige Aktion auf jeden Fall wiederholen“, ergänzte seine Stellvertreterin Stefanie Knecht.

Basis für regelmäßige Aufräum-Aktionen

In der Vergangenheit sei Lasbeck im Rahmen von „Iserlohn – Na sauber!“ von Unrat befreit worden, doch habe man nun durch die direkte Zusammenarbeit von VfR und ZfA die Basis für regelmäßige Sauberkeitsaktionen geschaffen.

Passend zum erst mittags einsetzenden Regen trafen sich die Freiwilligen im Anschluss noch im Vereinsheim an der Wulfeistraße, um die Veranstaltung mit Grillspezialitäten und Kaltgetränken gemütlich ausklingen zu lassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe