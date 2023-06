Lasbeck: Steinbruch-Lkw sollen deutlich zu schnell fahren

Lasbeck. Für Lkw gilt in Lasbeck ein besonderes Tempolimit. Doch viele Laster, die vom Steinbruch aus durch das Dorf fahren, halten sich wohl nicht daran.

Mit maximal 10 Kilometern pro Stunde sollen Lkw vom Steinbruch über den Lasbecker Weg in Richtung Lennebrücke fahren. Gleich mehrere Schilder weisen darauf hin. Trotzdem seien viele Lkw in Lasbeck zu schnell unterwegs, beklagen viele Anwohner. Die Stadt Iserlohn solle die Geschwindigkeitsbegrenzung durch vermehrte Kontrollen durchsetzen, fordert nun die Ratsfraktion „DieIserlohner“ in einem Antrag an den Verkehrsausschuss.

Die „rasenden Lkw“ sollen teilweise sogar schneller als 30 km/h fahren – und damit selbst das für Autos gültige Limit überschreiten, beklagen sich „DieIserlohner“ in der Begründung ihres Antrages. „In dem Bereich halten sich unter anderem viele Kinder auf, weshalb besonders die ansässigen Eltern ihre Sorgen um eine Gefährdung ihrer Kinder äußerten.“

Sind Lkw eine Gefahr für Kinder?

Um alle anderen Verkehrsteilnehmer, besonders aber die Kinder, zu schützen, solle die Verwaltung daher neben Kontrollen auch „weitere Möglichkeiten zur Geschwindigkeitsreduzierung“ prüfen und umsetzen.

Über den Antrag soll in der nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses am Dienstag, 22. August, gesprochen und entschieden werden.

