Lasbecker Weg in Iserlohn steht unter Wasser

Lasbeck. Starker Regen und ein Dammbruch: Rund 30 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Mit einer Entspannung wird nicht vor Donnerstagabend gerechnet.

Land unter im kleinen Dörfchen Lasbeck: Ein Dammbruch hat in der Nacht auf Mittwoch dafür gesorgt, dass der Lasbecker Bach über seine Ufer trat und erst den Sportplatz und von dort ausgehend den Lasbecker Weg überflutete. Häuser und Keller stehen unter Wasser. Rund 30 Menschen mussten ihre Häuser verlassen und dürfen diese bis auf Weiteres nicht mehr betreten. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Besonders im Bereich des Sportplatzes ist der Bach zu einem reißenden Strom geworden. Foto: Tim Gelewski / IKZ

Der Einsatz der Feuerwehr hatte in der Nacht zwischen 1 und 2 Uhr begonnen – laut Anwohnern noch bevor der Lasbecker Weg überflutet wurde. „Etwa gegen 1.45 Uhr bin ich wach geworden, weil der Bach Steine mitgerollt hat und sehr laut war“, sagt Anwohner Marc Seiser. Man habe dann die Feuerwehr alarmiert, die ihren Einsatz am Eingang des Gittertunnels begonnen habe, der eigentlich den Bach unter dem Sportplatz herleitet.

Als sich die Lage dann verschärft, hatte die Feuerwehr dann begonnen, die Häuser im Lasbecker Weg oberhalb der Wulfeistraße zu evakuieren. Marc Seiser steht am frühen Morgen am Ende des Lasbecker Weges, von wo der Wasserstrom abknickt und an einem Fachwerkhaus vorbei in Richtung der später ebenfalls überfluteten Bahnlinie fließt. „Wir haben noch drei Autos vor dem Haus stehen“, sagt er. Auf einer Anhöhe, die unterspült zu werden drohe. Wenn die Autos in den Bach abrutschen, fürchtet er neben dem finanziellen Schaden, könnte das die Lage verschärfen.

„30 Minuten später war die Straße ein Fluss“

Ralf Schönhoff hat Glück im Unglück, wohnt in zweiter Reihe zum Weg und darf in seinem Haus bleiben. Auch er ist bereits etwa gegen 1.30 Uhr von dem Feuerwehreinsatz geweckt worden. „30 Minuten später war die Straße ein Fluss“, sagt er und vermutet das Gitter an der Tunnelröhre als Knackpunkt. Hier habe es schon 2008 nach Kyrill Probleme gegeben, als es ebenfalls zu einer Überflutung kam.

Zahlreiche Keller sind geflutet. Foto: Tim Gelewski / IKZ

Ob an dem Tunneleingang womöglich mitgeschwemmtes Holz für eine Verstopfung und somit für einen Dammbruch sowie den Übertritt der Wassermassen auf Sportplatz und Straße gesorgt hat, kann aktuell nur spekuliert werden. Die Stelle steht unter Wasser. „Bei diesen Wassermassen hätte wohl jedes Rückhaltesystem kapituliert“, sagt ein Sprecher der Feuerwehr später angesichts des Starkregens zuletzt.

Feuerwehr-Einsatzleiter Eike Schmale spricht vor Ort von einer „statischen Lage“. Sprich: Unternommen werden kann von Feuerwehr, THW und DRK im Sinne einer Verbesserung der Situation wenig. Bis auf einen Löschzug zieht die Feuerwehr ihre Kräfte ab.

Mit einem Mehrzweckfahrzeug, einer Art Pick-up-Truck, werden aber Anwohner zu ihren Häusern gefahren. Einige sorgen sich um ihre Haustiere, andere benötigen Medikamente oder Kleidung. Mindestens bis Donnerstag, vermutlich länger, wird hier niemand dauerhaft zurück in seine Wohnung dürfen. „Wir wissen nicht mit Sicherheit, ob nicht sogar das eine oder andere Haus einsturzgefährdet sein könnte“, sagt Eike Schmale. Laut Jens Rinke vom Ordnungsamt Iserlohn hätten bereits alle Betroffenen eine Unterkunft für die Nacht, privat oder im Hotel.

Der VfR Lasbeck hatte indes sein Vereinsheim zur Verfügung gestellt, einige Betroffene harren hier aus, auch Träne fließen. Die 2. Vorsitzende, Stefanie Knecht, sagt: „Viele haben sich eingebracht, Schlafplätze angeboten, Brötchen geschmiert und mehr.“ Man merke hier den Dorfzusammenhalt, lobt sie.

Feuerwehr und Polizei meldeten am Abend auch Überflutungen am Stenglingser Weg , wo das Wasser in die Fabriken drückte, die geräumt werden mussten. Er wurde gesperrt ebenso wie die überflutete Ellebrecht-Kreuzung und die B 236 in Richtung nach Nachrodt.

