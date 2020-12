Letmathe. Das Sachschaden ist nicht sehr hoch, dennoch wird ermittelt.

Am Freitagmittag hat eine Frau an der Hagener Straße in Höhe des Hauses Nummer 18 beim Ausparken mit ihrem Wagen eine Straßenlaterne touchiert. 300 Euro Sachschaden verzeichnet der Polizeibericht. Die Frau entfernte sich allerdings vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Mann konnte das Kennzeichen ablesen und informierte die Polizei. Die Ermittlungen dauern noch an.