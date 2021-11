Laternen bringen Letmather Dom zum Strahlen

Am Sonntagabend ist die Laternen-Kirche eröffnet worden.

Iserlohn. „Wir bringen Licht in die dunkle Jahreszeit“ hatte der Pastoralverbund Letmathe in der Einladung zur Laternen-Kirche versprochen – und Wort gehalten. Insgesamt 255 Laternen rückten den Innenraum des Kiliansdoms am Sonntagabend in ein besonderes Licht.

Auch von außen war der Dom spektakulär erleuchtet. Foto: Max Winkler

Die Laternen kamen dabei von Kindern der Kilian- und der Brabeckschule, erzählte am Tag zuvor noch Volker Bellebaum vom Kirchenvorstand, der hier mit anderen Ehrenamtlichen in den Tagen zuvor die Laternen aufgehängt hatte. Um 20 Uhr wurde die Laternen-Kirche (bis 12. November) mit einer Anbetung eröffnet. Heute spielt um 18 Uhr das „Phönix Quartett“.

