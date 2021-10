Laternen-Kirche im Kiliansdom Letmathe – jetzt anmelden

Letmathe. In dieser Woche können sich Interessierte anmelden für Konzerte und Kabarett im Lennedom.

Für ausgewählte Veranstaltungen der „Laternen-Kirche“ im Kiliansdom rund um Sankt Martin können sich Interessierte in dieser Woche anmelden – beim Büro des Pastoralverbunds unter 02374/2283 oder per Online-Formular auf www.pv-letmathe.de. Die Anmeldephase beginnt am heutigen Montag um 9 Uhr und läuft bis Freitag, 22. Oktober.

Erforderlich ist eine Anmeldung bei den Veranstaltungen am Montag, 31. Oktober, 18 Uhr (Konzert), am Sonntag, 7. November, 16.30 Uhr (Familienkonzert), am Mittwoch, 10. November, 18.30 (Kirchenkabarett) und am Freitag, 12. November, 19 Uhr (Abschlusskonzert).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe