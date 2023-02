Lecker oder alles nur eine Frage der Kultur?

Letmathe. Wir haben mit Letmather Bäckern und Kaufleuten über die EU-Zulassung von Insektenpulver in Mehl gesprochen. Was sie planen.

Hält nun bald das große Krabbeln Einzug? Vor zwei Jahren, 2021, hat die EU den Mehlwurm als Lebensmittel zugelassen. Seither sind Wanderheuschrecke, Hausgrille, Buffalowurm und Larven des Getreideschimmelkäfers hinzugekommen.

Zuletzt sorgte außerdem eine weitere Verordnung für Diskussionen, weil nun Insektenpulver in Mehl gemischt werden darf. Tauchen also bald Teilchen der kleinen Krabbler in Brot, Brötchen und Backwaren auf? Einen Iserlohner Betrieb veranlasste die neue Regelung sogleich, sich auf Facebook von der Verwendung zu distanzieren. Auch unter den Letmather Bäckern ist die Stimmung klar „kontra“ Insekten in der Backstube: Bei der Bäckerei Ashauer in Dröschede heißt es mit klaren Worten: „Wir verarbeiten so etwas auf keinen Fall“. Auch Paul-Wolfgang Hannig von der Bäckerei Hannig in Oestrich sieht bei Insekten eine klare Grenze überschritten: „Im Moment verwenden wir so etwas auf keinen Fall.“ Gustav von der Brake von der Bäckerei Brake an der Hagener Straße muss bei der Anfrage der Heimatzeitung laut lachen – kann es eine bessere Antwort geben?

Wenn es die Kundschaft fordert, dann wird es verkauft

Der Letmather Lebensmittel-Händler Paul Nowak sieht das Thema eher pragmatisch: „Wenn es Kundschaft gibt, die das als Lebensmittel will, dann muss ich es als Lebensmittel führen.“ Bislang allerdings gehörten Insekten auf dem Teller aber schlicht nicht zu unserer Kultur. „Dazu gehörte die Paprika in den 50er Jahren aber auch nicht.“ Ebenso die Kiwi, die in man in den 60ern noch nicht gekannt habe.

Bisher habe er aus seiner Kundschaft noch keine Nachfrage bekommen, wohl aber Angebote für das neue Insektenmehl. Er persönlich sei durchaus neugierig und würde es zumindest mal probieren wollen, sagt Nowak. „Ich würde mich nicht scheuen.“ Und: „Wenn man bedenkt, wie viele vegane Produkte in den letzten fünf Jahren auf den Markt gekommen sind, ist für die Zukunft nichts unmöglich“, will er nicht für alle Zeiten ausschließen, auch mal Insekten-Produkte anzubieten. Man habe auch eine Verantwortung in Bezug auf die Welternährung, glaubt er.

Vergleich mit den Zuständen bei großen Schlachthöfen

Und der Ekel-Faktor? „Jeder, der mal einen Schlachthof besucht hat, wird so abgeschreckt sein, dass er zumindest weniger Fleisch isst“, sagt Nowak. Trotzdem brauche man die Schlachthöfe – unter anderem, weil sie effektiver verwerten als die Hinterhof-Schlachterei, die sich viele statt der Fleischfabriken zwar wünschen, die aber keine oder wenig Verwendung für unbeliebte Produkte von der Niere bis zur Leber haben.

Und eine Welt der „Filet-Esser“ – das sei eben auch nicht wünschenswert. „Wir sind verpflichtet, Lebensmittel nicht umsonst zu produzieren.“ Wenn die hiesigen Schlachthöfe schließen, meint Nowak, komme unser Filet-Fleisch bald gefroren aus China. Insekten – das sei eine Frage der Kultur. „Ich muss da aber nicht der Erste sein, der das anbietet“, sagt er.

