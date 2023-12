Letmathe: 100 Getränkedosen aus Imbisswagen gestohlen

Letmathe Ein ungewöhnliches Ziel haben sich Diebe in Letmathe gesucht: Sie plünderten einen Imbisswagen und machten dabei reichlich Beute.

Mit allerlei Diebesgut haben unbekannte Täter einen geplünderten Imbisswagen an der Hagener Straße in Letmathe zurückgelassen. Laut Polizei stahlen die Diebe in der Nacht zu Mittwoch fast 100 Getränkedosen, 30 Liter Öl, Hähnchenspieße aus Metall, Münzgeld, Schrauben, ein Kartenlesegerät und 200 Plastiktüten.

Die Polizei dokumentierte die Aufbruchspuren. Hinweise auf die Täter lagen zunächst nicht vor.

