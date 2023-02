Letmathe: 111 Fahrzeuge von Polizei kontrolliert

Die Polizei hat in Letmathe die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Letmathe. Polizei kontrollierte am Freitag in Letmathe an der Von-der-Kuhlen-Straße die Geschwindigkeit von 111 Fahrzeugen.

Die Polizei hat am Freitag in der Zeit von 9.40 Uhr bis 10.45 Uhr an der Von-der-Kuhlen-Straße die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Per Radar wurden 111 Fahrzeuge gemessen. Fünf Verkehrsteilnehmer mussten ein Verwarngeld zahlen. Der höchste Messwert lag bei 48 km/h bei erlaubtem Tempo 30.

