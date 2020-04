Letmathe 1940-1945: Zusammenhalt gegen die Gefahr von oben

In der Woche vor Ostern sind die Gemüter normalerweise entspannt – die Familie kommt zusammen, Kinder suchen Eier, christliche Gemeinden feiern die Auferstehung. Die Krise durch die Coronavirus-Pandemie steht in diesen Tagen in scharfem Kontrast zum gewohnten Alltag und den Traditionen, die vielen lieb und teuer sind. Für Deutschland sei es die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, hat die Kanzlerin gesagt.

Ein Blick zurück in die Mitte des 20. Jahrhunderts zeigt, dass die Letmather damals ebenfalls mit einem Ausnahmezustand leben mussten, der vor der Osterzeit keinen Halt machte. 1940 fielen die allerersten Fliegerbomben in der näheren Umgebung, schreibt der 2015 verstorbene Heimatforscher Alois Grusemann in einem seiner Bände zur Letmather Geschichte. Sie richten zunächst kaum Schäden an, die meisten landen in Wald und Feld und locken Kinder auf gefährliche Entdeckungstouren zu den Kratern. Im Mai 1940 marschiert die Wehrmacht in die Benelux-Staaten ein und besetzt im Juni Paris. Im August beginnt die deutsche Luftwaffe mit Angriffen auf Großbritannien.

Die alte katholische Kirche in Oestrich hat in der Nacht zum 11. April 1942 einen direkten Bombentreffer erlitten und ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Foto: Historische Bildergalerie Letmathe-Oestrich / IKZ

Die ersten direkten Treffer erleidet Letmathe in der Nacht zum 7. September 1941, gut zwei Monate, nachdem die von Hitler befohlene Invasion der Sowjetunion begonnen hat. Zwei Spreng- und 150 Brandbomben ziehen unter anderem das Marienhospital in Mitleidenschaft. Zwei Monate später umspannt der militärische Konflikt mit dem Kriegseintritt der USA endgültig den ganzen Globus. In der Nacht zum 7. April 1942, der Tag nach Ostermontag, gehen auf die Grürmannsheide mehrere Luftminen nieder – schwere Sprengkörper, die auf großflächige Verwüstung ausgelegt sind. Dächer und Fensterscheiben im Umkreis werden beschädigt.

Drei Tage später werden Oestrich, Grüne und Lössel vom Abend an bis in die frühen Morgenstunden des 11. April bombardiert, zeitgenössischen Angaben zufolge mit 1500 Sprengkörpern. Einer durchschlägt das Kuppeldach der katholischen Kirche an der Vodekestraße in Oestrich. Flammen greifen auf den Dachstuhl über, das Gotteshaus brennt bis auf die Grundmauern nieder. Fritz Meckel († 2008) kann einige Messgewänder und liturgisches Gerät retten. Am 15. April beschädigt eine Bombe den selbstgebauten Bunker des Bauern Schulte am Pillingser Weg.

Im März 1943 kapitulieren die deutschen Truppen in Stalingrad, im Mai in Nordafrika. Im Juli landen Amerikaner und Briten auf Sizilien. Am Abend des 19. November wird der Letmather Bahnhof Ziel eines Angriffs mit rund 600 Brandbomben, die einen Groß- und 25 Kleinbrände im Umkreis auslösen. Die Bahnschlosserei, eine etwa 100 Meter lange Fachwerkhalle, brennt fast vollständig nieder. Zwei Bewohner eines nahe gelegenen Wohnhauses kommen um. „Nach diesem Bombenangriff durfte ich zwei Tage nicht zum Kindergarten gehen“, erinnert sich Alois Grusemann in seiner Niederschrift. „Die Bomben lagen wie gesät auf der Gennaer Straße und den daneben liegenden Gärten, Feldern und Wiesen.“

Schwere Schäden in Oestrichdurch Luftmine im März 1944

Am 23. März 1944 wird Oestrich erneut getroffen, eine Luftmine detoniert gegen 21 Uhr hinter dem Haus des Schuhmachers Winner: „Es gab viele Verletzte, zum Teil schwer (. . .) Kein Haus im Dorf blieb von den Wirkungen verschont.“ Am 2. Dezember wird Hagen das Ziel eines konzentrierten Luftangriffs, in dessen Zuge auf dem Schälk und auf der Grürmannsheide insgesamt drei Wohnhäuser zerstört werden – auf dem Schälk ist ein Scheinwerfer installiert, der den Luftabwehrgeschützen in der Umgebung zielgerichtetes Feuern ermöglichen soll. Die Gastwirtschaft „Zum Schälk“ wird nur leicht beschädigt, das „Haus Hillebrand“ hingegen erleidet einen Volltreffer, vier Hausbewohner sollen dabei getötet worden sein, so Grusemann. Im Juni 1944 landen alliierte Truppen in der Normandie und erreichen im September die deutsche Grenze.

Die Rückseite von Wohnhäusern an der Brinkhofstraße 66-72 nach einem Bombenabwurf am Abend des 23. März 1944. Foto: Historische Bildergalerie Letmathe-Oestrich / IKZ

Im letzten Kriegsjahr nutzen die alliierten Streitkräfte ihre Lufthoheit über dem Reichsgebiet, um die Zivilbevölkerung zu demoralisieren und den Rheinübergang der Bodentruppen vorzubereiten. Am 17. Februar 1945 beschließt das Alliierte Oberkommando dazu die systematische Zerstörung von Brücken, Bahnanlagen und Industriebetrieben rund um das Ruhrgebiet. Ab Anfang März nehmen Jagdbomber verstärkt fahrende Züge, Autos und Personen im Tiefflug mit Bordkanonen unter Beschuss. Am 19. März stirbt auf diese Weise ein Eisenbahner am Letmather Bahnhof. In der Gastwirtschaft Pollmeier in Genna schlägt an diesem Tag (oder bereits am 13. März) eine Bombe ins Dach ein und tötet einen jungen Mann.

Die meisten Todesopfer fordert der letzte Luftangriff am Nachmittag des 9. April 1945, eine Woche nach Ostern. Es sind drei Wochen, bevor sich Adolf Hitler in Berlin erschießt und ein Monat vor der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht. Ein Überlebender, der noch heute in Genna lebt und anonym bleiben möchte, hat dabei seine Mutter verloren, berichtet er im Gespräch mit unserer Redaktion. Er selbst sei damals erst drei Jahre alt gewesen, Alois Grusemann beschreibt den Angriff in seinem Buch als Augenzeuge. Eine einzelne Maschine sei über Letmathe gekreist. „Dabei erblickte er (der Pilot, Anm. d. Red.) wohl eine Lokomotive, die zur Firma Marks einfuhr oder in der Halle versteckt werden sollte.“ Während sich der junge Alois im Luftschutzbunker in Sicherheit bringt, setzt der Pilot zum Tiefflug an. Die Türen stehen noch offen und weitere Anwohner sind noch unterwegs, als der Pilot zwei Bomben abwirft.

Die meisten Toten durch Angriff kurz vor Kriegsende

Der Schutzraum, der Alois Grusemann das Leben rettet, liegt an der Bergstraße, die die Nationalsozialisten 1937 nach dem gleichnamigen NS-Funktionär in „Robert-Ley-Straße“ umbenannt haben. „Ich erinnere mich an einen großen Knall. Dann wurde alles schwarz“, erinnert sich Grusemann. Auf dem Weg ins Freie findet er anschließend den Leichnam eines 13-jährigen Jungen und das Haus mit der Nummer 24 zerstört vor. Seine Mutter und seine beiden Geschwister überleben, sein Vater erliegt später im Bethanien-Krankenhaus seinen Verletzungen und ist damit der neunte Tote. Die übrigen seien Soldaten, Eisenbahner und drei Frauen mit einem Kleinkind gewesen.

Ein Zeitzeuge, der am Tag des Angriffs 17 Jahre ist und dessen Schwester zu den Opfern zählt, spricht 1985 in einem Zeitungsinterview von zehn Toten. Alois Grusemann schreibt Jahre später Erinnerung auf von verstörenden Szenen und wie die Menschen in der Not reagierten. Ein Hungriger versucht, einen Schinken zu stehlen, obwohl er damit rechnen muss, als Plünderer erschossen zu werden. Französische Kriegsgefangene kümmern sich um verletzte Deutsche. Licht und Schatten, Erinnerung als Therapie. Alois Grusemann spricht noch lebenden Zeitzeugen aus der Seele: „Die Schrecken bleiben für immer erhalten.“