Letmathe: 30-Jährige bei Unfall auf Lennedamm verletzt

Letmathe Bei einem Verkehrsunfall auf dem Lennedamm in Letmathe wurde am Donnerstagabend eine 30-jährige Frau verletzt. Sie kam ins Krankenhaus.

Auf dem Lennedamm in Letmathe kam es am Donnerstagabend gegen 20.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Beim Abbiegen übersah eine 30-jährige Iserlohnerin einen in Richtung Oege fahrenden BMW, als sie aus der Grabenstraße nach links Richtung R-Café abbiegen wollte.

Der 19-jährige Fahrer des BMW ließ zunächst ein Auto aus der Grabenstraße auf den Lennedamm abbiegen, als die Frau mit ihrem Seat unvermittelt folgte. Trotz Vollbremsung kam es zur Kollision, der BMW wurde auf den gegenüberliegenden Grünstreifen geschoben und beschädigte dort einen Zaun.

Feuerwehr übernimmt Betreuung

Die Mitglieder der Löschgruppe Letmathe der Freiwilligen Feuerwehr, die gerade bei einer Dienstbesprechung in ihrem Schulungsraum saßen, hörten einen lauten Knall und liefen sofort auf die Straße. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurden die Fahrzeuginsassen sowie ein Hund von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr betreut. Zudem sicherten sie die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

