Letmathe: 672 Fahrzeuge in der Grüne kontrolliert

Letmathe. Am Mittwoch kontrollierte die Polizei in Letmathe an zwei Standorten die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmenden. Das ist das Ergebnis.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Mittwoch an der Untergrüner Straße in Letmathe hat die Polizei zwischen 13.50 Uhr und 15.25 Uhr 672 Fahrzeuge kontrolliert. Es wurden 13 Verwarnungen und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben, aber keine Fahrverbote erteilt. Höchster gemessener Wert: 70 km/h anstatt 50 erlaubter innerhalb geschlossener Ortschaft.

Ebenfalls am Mittwoch wurde an der Kampstraße in Oestrich „geblitzt“. Kontrolliert wurden hier zwischen 15.30 und 17 Uhr 174 Fahrzeuge. Es mussten hier 20 Verwarnungen ausgesprochen sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstellt werden. Höchstwert hier: 51 km/h anstatt 30 erlaubter innerhalb geschlossener Ortschaft.

