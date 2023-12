Letmathe: Musikalische Premiere beim Weihnachtsmarkt

Letmathe Traditionell gehören zur Adventszeit die Konzerte des Kolpingchores und des Musikvereins der Kolpingfamilie. Nun traten beide gemeinsam auf.

Traditionell gab es diese Konzerte schon lange: das adventliche Konzert des Kolpingchores seit über 20 Jahren in der Kapelle des Marienhospitals und auch die vorweihnachtlichen Auftritte des Musikvereins der Kolpingfamilie am Haus Letmathe, später auch jahrelang in der Friedenskirche. Nun fanden sich beide Musikgruppierungen im Kiliansdom wieder zusammen, um erstmals im Rahmen des Letmather Weihnachtsmarkts gemeinsam ein festliches Konzert zu veranstalten.

Pastor Niemeyer stellte das Konzert in seiner Begrüßung unter das Zeichen des Gebets für den Frieden in der Welt, für Menschen im Krieg und auf der Flucht, aber auch für Menschen, die sich auf der letzten Wegstrecke ihres Lebens befinden und zog damit die Verbindung zum Benefiz-Ziel des Konzerts, der Unterstützung für das Hospiz Mutter Teresa. Der Musikverein der Kolpingfamilie unter Leitung von Regina Dorn und Daniel Asmuth setzten unter anderem mit einer von meditativen Texten begleiteten weihnachtlichen Liedfolge (Winterrose), dem Medley „A Christmas Festival“ für sinfonische Blasmusik und dem Lied „Von guten Mächten“ von Dietrich Bonhoeffer besondere Akzente. Der Kolpingchor unter Leitung von Heinrich Mainka stellte auf den Frieden bezogene aber natürlich auch rundum Weihnachten gruppierte Liedersets in den Mittelpunkt. Mit der „Hymne an die Freundschaft“ setzten die beiden aufführenden Gruppen ein Zeichen der Verbundenheit unter dem gemeinsamen Dach der Kolpingfamilie.

Traditionelle Weihnachtslieder in Letmathe

Natürlich wurden auch die Zuschauer immer wieder aufgefordert, bei den auch von Chor und Orchester gemeinsam begleiteten eher traditionellen Weihnachtsliedern freudig einzustimmen. Auch wenn der Vorsitzende des Kolpingchores Markus Plum seine Freude über die vielen Besucher „trotz“ des Weihnachtsmarktes zum Ausdruck brachte, profitierten letztendlich, insbesondere durch die Nähe von Haus Letmathe und Kiliansdom, beide – Weihnachtsmarkt- und Konzertveranstalter. Mit „beswingten“ Weihnachtsmelodien im Ohr, aber auch mit dem aussagekräftigen „War is over“ von John Lennon auf den Lippen, zogen die Konzertbesucher gleich wieder auf die gegenüberliegende Seite – den Weihnachtsmarkt am Haus Letmathe.

