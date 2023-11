Letmathe: Ärger ums Parken geht weiter

Die Anwohner in der Arndstraße ärgern sich über Knöllchen.

Letmathe Jetzt gehen auch die Anwohner der Letmather Arndtstraße gegen Knöllchen auf die Barrikaden. Warum sie sich falsch behandelt fühlen.

Auch in der Letmather Arndtstraße gibt es Ärger um das Parken. Nachdem in der letzten Woche bereits die Anwohner der Kilianstraße ihrem Ärger Luft gemacht hatten, weil plötzlich Bußgeldbescheide in ihren Briefkästen gelandet waren (wir berichteten), laufen nun auch die Bewohner der nahegelegenen Arndtstraße gegen die Knöllchen Sturm.

Das Ehepaar Rolf-Peter und Iris Becker hat es ebenfalls erwischt, weil sie ihr Auto auf dem Gehweg geparkt haben. „Das wurde bisher immer geduldet, wir fragen uns, warum das plötzlich nicht mehr erlaubt sein soll? Wir haben doch gar keine andere Wahl: Wenn wir ganz auf der Straße parken, kommt niemand mehr durch“, sagt Rolf-Peter Becker. Und tatsächlich stellt sich die Lage in der Arndtstraße besonders dar: Es handelt sich um eine schmale Einbahnstraße, auf einer Seite befindet sich ein schmaler, gerade einmal 80 Zentimeter breiter Gehweg, der schon nach wenigen Metern endet. Das Ehepaar versteht das Umdenken der Verwaltung nicht: „Der Gehweg ist so schmal, da kann niemand drauf gehen. Alle wechseln auf die Straße, das geht auch, weil hier wenig Verkehr ist“, sagt Becker.

Vielleicht nicht die Lösung, die sich die Bürger wünschen

Christian Eichhorn, Ressortleiter Bürger, Sicherheit und IT, kennt die Situation vor Ort und verspricht, dass sich die Straßenverkehrsabteilung näher mit dem Fall beschäftigen werde, sagt aber auch: „Überall da, wo wir genau hinschauen, da gibt es vielleicht am Ende nicht die Lösung, die die Bürger gerne hätten.“

Das gelte für das Parken im gesamten Stadtgebiet und sei zum Beispiel dann der Fall, wenn geprüft werde, ob die Feuerwehr mit der Drehleiter einen Bereich durchfahren könne. Es könne sein, dass sich daraus dann ein absolutes Halteverbot in allen Straßen ergäbe, und das bringe neue Probleme für die Anwohner, so Eichhorn. „Die Straßenverkehrsabteilung steht regelmäßig vor dem Spagat, Dinge in Einklang zu bringen, die praktikabel sind und die man rechtlich auch vertreten kann.“ Es sei wichtig, pragmatische Lösungen zu finden.

Die großen Wohnungsbaugenossenschaften sind jetzt gefragt. Sie müssen ausreichend Stellplätze zur Verfügung stellen. Christian Eichhorn, Ressortleiter Bürger, Sicherheit und IT

Eichhorn: „Uns ist das Problem bekannt. Es ist überall enger geworden, die Autos sind mehr und größer geworden, aber die baurechtlichen Vorschriften, die uns eigentlich vor so einem Desaster schützen sollen, sind nicht schnell genug weiterentwickelt worden.“ Es sei Aufgabe der großen Wohnungsbaugenossenschaften, genug Stellplätze zur Verfügung zu stellen beziehungsweise nachzurüsten.

Das Verwarngeld sei bundesweit erhöht worden, damit die Menschen empfindlicher dafür seien. „Zehn oder 20 Euro Bußgeld haben viele Falsch-Parker billigend in Kauf genommen“, so Eichhorn.

