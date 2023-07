Letmathe: Altöl in Teich entsorgt – Polizei sucht Zeugen

Letmathe. Nach einer Umweltverschmutzung in Letmathe ermittelt die Polizei: Ein Unbekannter hat nach einem Ölwechsel das Altöl im Löschteich entsorgt.

Offenbar nach einem nächtlichen Ölwechsel hat ein unbekannter Mann am Wochenende einen Eimer mit Altöl in einen Löschteich in Letmathe geworfen. Die Polizei fahndet nach dem Täter wegen Gewässerverunreinigung, wie sie am Montag mitteilte.

Anwohner berichteten, dass der Unbekannte an der Diepke in der Nacht zu Samstag gegen 3.40 Uhr das Öl in einem „größeren Pkw“ wechselte. Dass der Eimer im Wasser entsorgt wurde, bemerkte ein Zeuge am Sonntagmittag. Die Feuerwehr rückte an, auch Ordnungsamt und Untere Wasserbehörde wurden eingeschaltet.

Die Polizei hofft nun auf weitere Zeugenhinweise.

