Verkehr Letmathe: Am Doppel-Kreise geht es jetzt heiß her

Letmathe Die ersten Asphaltschichten an der Letmather Großbaustelle sollen bis Weihnachten verlegt werden. Wie es um die Fertigstellung steht.

Der Doppelkreisel in Letmathe nimmt Formen an. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Miriam Mandt-Böckelmann

„Sieht doch schon gut aus“, sagt die ältere Dame zu ihrem Begleiter, als die beiden den Blick über die Doppelkreisel-Baustelle schweifen lassen. Auch die anderen Besucher, die auf Einladung der CDU zum Ortstermin mit Johannes Hellermann, Abteilungsleiter Tiefbau/Straßen und Brücken bei der Stadt Iserlohn, gekommen sind, scheinen zufrieden zu sein. Und tatsächlich täuscht der Schein nicht: „Wir liegen bisher im Zeitplan“, sagt Hellermann und lobt den Einsatz der Mitarbeiter der Baufirma. Wenn der „Wettergott“ mitspiele, sei der Fertigstellungstermin Mai 2024 zu halten. Und das, obwohl die Arbeiten an den Versorgungsleitungen im Untergrund deutlich umfangreicher gewesen seien, als ursprünglich geplant.

Die Deckschicht folgt in 2024

Die Anlagen für die beiden Kreisverkehre seien fertig, die Bordsteine der großen Rondelle gesetzt, als nächstes stünden Betonarbeiten an. „Die Fahrbahnen im Bereich der Kreisel und an den Bushaltestellen besteht aus Beton, weil dieser besonders standfest ist. Darüber kommen dann die Asphaltschichten“, so Hellermann.

+++ Lesen Sie auch:Ausquartierung in der Kita Lössel dauert an +++

Der Plan: „Wir wollen die Trag- und die Bindeschicht bis zum 22. Dezember aufgebracht haben.“ Die Deckschicht müsse im Jahr 2024 folgen. Das dürfte voraussichtlich März werden, denn Stadtbaurat Torsten Grote hatte im Gespräch mit der Heimatzeitung erklärt, dass die großen Asphaltwerke im Januar und Februar geschlossen blieben. Es handele sich um „normalen“ Asphalt, der hochbelastbar sei. Ein sogenannter Flüsterasphalt komme im Bereich der Kreisverkehre aufgrund der hohen Belastung nicht in Frage, sei aber auch nicht nötig, weil in diesem Bereich eh nicht schnell gefahren werden dürfe.

Das graue Beton-Pflaster wirkt modern

Im Bereich der Kreisel sind die Lampen schon in Betrieb, zum Teil liegt das grau-melierte Betonpflaster schon, das den optischen Anschluss zwischen Kreiseln und Innenstadt schaffen soll. Es wird ergänzt durch Natursteinpflaster. „Das graue Pflaster haben wir ausgewählt, weil es modern wirkt“, sagt Hellermann. Man wolle zudem darauf achten, dass die Anschlüsse zum Pflaster in der Hagener Straße „vernünftig“ aussähen. Hellermann: „Das ist ein städtebaulich wichtiger Punkt.“ Auch die Planungen für die optische Gestaltung der Kreisel liefen schon. Auch interessant: Wenn die MVG-Buslinie 1 den Asphalt befahren kann, wird die Linie wieder umverlegt.

Die CDU informierte sich an der Großbaustelle Letmathe über den Stand der Dinge. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Kann der Verkehr nicht vorher durch Baustelle laufen?

Fragen von Besuchern, ob der Verkehr nicht bereits vor der Fertigstellung der Maßnahme durch die Baustelle fahren könnte oder zumindest einer der beiden Kreisel bereits vorher freigegeben werden könnte, womit sich eine spürbare Entlastung für die Bürger ergäbe, erteilte der Abteilungsleiter eine Absage: „Nein, das Baufeld muss völlig frei bleiben. Die Sicherheit der Mitarbeiter geht vor. Da kommt lediglich die Linie 1 rein.“ Gute Nachrichten gibt es für alle Freunde des Brunnens, der derzeit zwischengelagert ist: „Die Stadtwerke werden ihn wieder anschließen, wenn alles fertig ist“, so Hellermann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe