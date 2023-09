Letmathe: „Arche Noah“-Fest war ein voller Erfolg

Mit einer Musikshow zum Mitsingen, Mitmachen, Mitlachen und jeder Menge Action begann am Freitagnachmittag, 8. September, das multikulturelle Fest des Evangelischen Familienzentrums „Arche Noah“ und der Evangelischen Großtagespflege „Noahs Küken“ in Letmathe.

Mit einer Musikshow zum Mitsingen, Mitmachen, Mitlachen und jeder Menge Action begann das multikulturelle Fest des Evangelischen Familienzentrums „Arche Noah“ und der Evangelischen Großtagespflege „Noahs Küken“ in Letmathe.

Familien und Erziehende feierten bei bestem Wetter unter der Kastanie auf dem Außengelände des Familienzentrums in der Friedensstraße. Kinderliedermacher Ralf Dreßen wusste die Kinder zum Mitmachen zu animieren. Zu jedem Lied gab es einen Bewegungsablauf und einfache Texte zum Mitsingen. Mit dem 20 Meter langen Drachen „Grisu“ nahm er die vielen Kinder, die mit Eltern, Großeltern und Freunden zu der Veranstaltung gekommen waren, mit auf eine musikalische Weltreise. So ging es unter anderem zu Samba-Rhythmen nach Südamerika. Im Anschluss konnten sich alle an einem Buffet stärken: Eltern hatten viele Speisen aus unterschiedlichen Kulturen mitgebracht und liebevoll angerichtet. Zum Abschluss des Festes tanzten alle gemeinsam nach südländischen Klängen unter der Kastanie.

