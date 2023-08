Letmathe: Aufruhr wegen psychisch krankem Mann an Schule

Letmathe. Bei der Polizei gingen Anrufe ein, weil eine verdächtige Person Kinder an einer Kita und Schule angesprochen habe. Beamte klärten die Lage.

Bei der Polizei in Iserlohn gingen am gestrigen Dienstag, 29. August, mehrere Anrufe ein, weil sich eine verdächtige Person in der Nähe von Kitas und Schulen in Letmathe aufgehalten haben soll. Laut heutiger Auskunft der Leitstelle habe sich Situation über soziale Netzwerke dann aufgebauscht. Die Polizei konnte dann in Letmathe auch einen 48-jährigen Mann antreffen, der mit den Anrufen in Zusammenhang gebracht wurde.

Wie ein Polizeibeamter erklärte, habe die Person allerdings willkürlich Erwachsene und Kinder angesprochen und ist offenbar psychisch krank. Es wurde überprüft, ob er in eine Klinik muss. Nach einer ärztlichen Untersuchung sah der hinzugezogene Arzt aber keine Grundlage für eine Einweisung nach dem Physisch-Kranken-Gesetz und der Mann konnte wieder seines Weges gehen. Eine Festnahme, so betonte die Polizei, habe es nicht gegeben. Weitere Anrufe bezüglich verdächtigen Personen an Schulen beziehungsweise Kitas gingen seitdem nicht mehr bei der Polizei ein.

