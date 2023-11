Letmathe: Ausbildungsgesellschaft Mittel-Lenne wird digital

Letmathe. Die digitale Ausstattung bei der Ausbildungsgesellschaft Mittel-Lenne in Letmathe kann Dank EU-Fördermittel erneuert werden.

Die Ausbildungsgesellschaft Mittel-Lenne bekommt aus Mitteln der Europäischen Union mehr als 100.000 Euro für die Weiterentwicklung ihrer digitalen Ausstattung in Letmathe und Plettenberg. An den beiden Standorten bietet der Märkische Arbeitgeberverband über die Gesellschaft die überbetriebliche Ausbildung junger Menschen für mittelständische Unternehmen in der Region an.

Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie hat die EU eine zunehmende Digitalisierung von Ausbildungsinfrastruktur angestoßen. Ausbildung soll auch im Falle eines erneuten Distanzunterrichtes krisensicher sein. An dieses Ziel knüpft die Ausbildungsgesellschaft an. Sie zielt ab auf die virtuelle Vermittlung von Technikthemen, wie elektronische Steuerungstechnik, Automatisierungstechnik, Pneumatik und Hydraulik, Robotik und additive Fertigung. Die digitale Ausstattung ist erforderlich, um MINT-Angebote, die zuvor nur physisch durchgeführt werden konnten, in digitale Formate zu „übersetzen“.

Neue Technik für die Werkstätten

Mit der neuen Technik lassen sich MINT-Angebote als digitaler Twin auch bei pandemiebedingter Schließung als Distanzunterricht umsetzen. Sie ermöglicht außerdem eine digitale MINT-Berufsorientierung für Schüler.

+++ Lesen Sie auch: Letmathe: Besondere Chorprobe in der Friedenskirche +++

Beschafft werden nun Notebooks, Laptops und Tablets für den Theorie-Praxis-Transfer in den Schulräumen und in den technischen Werkstätten, auch für konzentrierte Arbeit in Kleingruppen. Die Lehrenden werden ebenfalls mit digitaler Technik ausgestattet. Neue Monitore und ein interaktives Smart Board zum mobilen Einsatz im Schulraum und in den Werkstätten verbessern die Visualisierung. Auch ein modernes Video-Konferenzsystem wurde angeschafft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe