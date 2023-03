Letmathe: Auto brennt auf A 46 bei Oestrich

Die Feuerwehr musste am Donnerstagmorgen ein brennendes Auto löschen.

Oestrich. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag zwischen 7 und 8 Uhr zwischen Oestrich und dem Parkplatz Leckerhorst. Das ist passiert.

Ein brennendes Fahrzeug auf der A 46 hat am Donnerstagmorgen Feuerwehr und Polizei in Letmathe beschäftigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 7 und 8 Uhr zwischen Oestrich und dem Parkplatz Leckerhorst auf der Fahrspur in Richtung Hemer.

Laut Auskunft eines Sprechers der Berufsfeuerwehr Iserlohn hatte eine Frau während der Fahrt bemerkt, dass Rauch aus dem Motorraum ihres Fahrzeugs ausströmt. Daraufhin hatte sie das Fahrzeug auf den Seitenstreifen gelenkt. Die Feuerwehr wurde um 7.27 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, die Polizei hatte die Unfallstelle abgesperrt.

Nachdem ein Pulverlöschverfahren keine Wirkung zeigte, kam ein C-Rohr zum Einsatz. Der Brand war schnell gelöscht und der Einsatz der Feuerwehr nach rund 30 Minuten beendet, wie der Sprecher weiter ausführt. Die Polizei sperrte während des Einsatzes die rechte Fahrspur, so dass der verkehr einseitig weiter fließen konnte. Es kam dennoch zu einem Rückstau.

Die Autofahrerin blieb bei dem Vorfall unverletzt. Ihr Renault dürfte allerdings einen Totalschaden erlitten haben. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Vor Ort für die Feuerwehr im Einsatz waren zwei Löschfahrzeuge, ein Rüstfahrzeug sowie ein Einsatzleitwagen.

