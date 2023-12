Letmathe: Autos beschädigt und weggefahren

Letmathe Zwei Unfallfluchten im Letmather Gebiet beschäftigen die Polizei. Was genau passiert ist.

Im Bereich Letmathe haben sich Unfallverursacher aus dem Staub gemacht, ohne sich um die Regulierung der Schäden zu kümmern, berichtet die Polizei. Am Donnerstag zwischen 17.30 und 19 Uhr stieß ein Verkehrsteilnehmer beim Ausparken gegen den an der Friedrich-Ebert-Straße 1b geparkten VW Golf in grau einer Firma und entfernte sich. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

An der Straße Am Erbsenbach 5 wurde zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 10.45 Uhr, ein dort abgestellter schwarzer Smart eines 51-jährigen Iserlohners hinten rechts beschädigt. In diesem Fall schätzt die Polizei den Schaden auf 800 Euro und bittet Zeugen um Hinweise.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe