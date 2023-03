Letmathe: Bahnübergang Gennaer Straße für Kfz gesperrt

Letmathe. Der Bahnübergang Gennaer Straße in Letmathe bleibt das ganze Wochenende gesperrt. Das sind die Gründe.

Der Bahnübergang Gennaer Straße in Letmathe bleibt für das ganze Wochenende gesperrt. Ein Lkw hat am Freitag die Höhenbegrenzung heruntergerissen. Dies meldet die Polizei am Freitag. Die Sperrung betrifft nur Kraftfahrzeuge, Fußgänger können weiter queren.

+++Auch interessant: Abfindungsaffäre - so geht es mit den 250.000 Euro weiter

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe