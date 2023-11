Letmathe: Besondere Chorprobe in der Friedenskirche

Letmathe. Große Aufregung herrschte im Gemeindehaus der Friedenskirche. Grund war eine Chorprobe, die Dieter Falk leitete. Das machte sie besonders:

Große Aufregung herrschte am Sonntag im Gemeindehaus der Friedenskirche in Letmathe. „Immerhin kommt der Chef heute persönlich und übernimmt die Chorprobe, da sind wir doch schon etwas nervöser als sonst“, sagt Chorleiter Christian Otterstein. Mit „dem Chef“ ist kein Geringerer als der bekannte Komponist und Produzent Dieter Falk gemeint, der mit Sohn Paul sowie Librettist Michael Kunze sein drittes Chormusical „Bethlehem“ geschrieben hat, welches am 16. Dezember im „PDS Bank Dome“ in Düsseldorf uraufgeführt wird.

Das Besondere daran ist - neben Orchester, Band und neun namhaften Musical-Solisten spielt ein „Mega-Chor“ mit 3000 Sängerinnen und Sängern aus ganz NRW eine zentrale Rolle und trägt damit zur einzigartigen Atmosphäre der modern erzählten Weihnachtsgeschichte rund um Jesu Geburt bei. Und hier kommt auch Letmathe ins Spiel.

Dieter Falk (Mitte) freute sich über den Letmather Adventskalender überreicht vom Organisationsteam Ellen und Martin Kramer. Foto: Nina Tripp

Der eigens für das Musical gegründete „Bethlehem Singers“-Projektchor probt mit rund 70 Sängerinnen und Sängern seit Anfang des Jahres unter der Leitung von Christian Otterstein in der Friedenskirche Letmathe den Ernstfall und wird als kreativer Teil des „Mega-Chors“ das Musical stimmgewaltig bereichern.

Komponist ist im „Bethlehem-Fieber“

„Etwa drei Jahre dauert die Vorbereitung eines solchen musikalischen Mammut-Projekts und verlangt dabei jedem einzelnen Beteiligten alles ab, bis das Ganze wirklich ‚bühnenreif‘ ist. Natürlich bin ich jetzt während der letzten heißen Probenphase und zwei Generalproben in der Grugahalle Essen im absoluten „Bethlehem-Fieber“,“ erzählt der preisgekrönte Autor Dieter Falk im Gespräch. Und weiter: „Die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte von Hoffnung und Frieden, aber auch von Konflikten und Gewalt. Der Krieg im Nahen Osten ist ein erschreckend aktuelles Beispiel für die Konflikte, die in der Welt noch immer herrschen. Und so ist die gesungene Botschaft der 3000 Chorsänger auf der Bühne denn auch ein lauter Schrei nach Frieden.“ Genau das wurde bei der dynamischen „Chef-geführten Chorprobe“ in Letmathe fast magisch spürbar.

Mit ausgefeilten, mitreißenden Gospel-, Pop- oder Swing-Kompositionen und neuen Arrangements traditioneller Weihnachtslieder gelingt so klangvoll der Spagat zwischen Kirchen-Tradition und Moderne. Dabei ist auch das Düsseldorfer „Bethlehem-Bühnen-Musical“ mit Regie und großer Lichtshow bis ins kleinste Detail durchinszeniert.

Wirkungsvoller Tanzschritt

So wird ebenfalls der ganz in schwarz gekleidete „Mega-Chor“ mit einem einzigen einfachen, aber wirkungsvollem Tanzschritt im Stehen, der sogenannten „Gospel-Wippe“ choreographisch eingebunden und verstärkt damit seine kraftvolle stimmgewaltige Klangeinheit. „Das ist der einzige Tanzschritt, den ich beherrsche und den mir Detlef D Soost mühsam beigebracht hat, als ich damals Jurymitglied der TV-Castingshow ‚Popstars‘ war.“ scherzt Falk, während er gleichzeitig zum Flügel eilt um einen Schlussakkord mit Alt- und Sopranstimmen zu optimieren.

Spätestens als der Chor den Gänsehaut-Song „Bethlehem“ ausgelassen ins Gemeindehaus schmettert, steht fest, dass diese dynamische Kostprobe ein musikalisches „Amuse-Gueule“ für das ist, was in Düsseldorf in 40-facher Gesangsausfertigung als vorweihnachtliches „Musical Gourmet-Menü“ zu erleben sein wird.

Mehr Eindrücke und Infos zu „Bethlehem“ gibt es am 6. Dezember im ZDF-TV-Format „Volle Kanne“ mit Stargast Dieter Falk oder unter www.chormusical-bethlehem.de. Tickets gibt es auch zum Vorzugspreis direkt im evangelischen Kirchengemeindebüro in Letmathe unter 02374/2033.

