Letmathe: „caput“-Magazin ist jetzt volljährig

Letmathe Aus einer „Rumspinnerei“ entstand das Magazin „caput“. Was die Redaktion, die im Letmather Bahnhof arbeitet, so besonders macht.

Etwa 500 Artikel in 50 Ausgaben innerhalb von 18 Jahren: Das etwas andere Magazin „caput“ ist jetzt sozusagen volljährig. Zeit also, um auf die Geschichte der Zeitschrift, die quartalsweise erscheint und im Letmather Bahnhof produziert wird, zurückzuschauen.

Von Anfang an dabei ist Redaktionsleiter Pascal Wink, der sich in seinem Grußwort an die Anfänge erinnert. „Im beschaulichen Hemer kommt man auf die bahnbrechende Idee, in den Iserlohner Werkstätten der Diakonie Mark-Ruhr für Menschen mit Behinderung ein Arbeitsangebot für Personen zu kreieren, die motorisch mit Fähigkeiten leben, die auf ein Minimum eingeschränkt, kognitiv jedoch nahezu altersadäquat entwickelt sind. Kurz: müder Körper, wacher Geist“, schreibt er. Zwei junge Menschen hätte im damaligen Werkstatt-System ein ihren Fähigkeiten angepasstes Arbeitsangebot gefehlt. So sei zunächst eine Bürogruppe gegründet worden, es sei aber schnell aufgefallen, dass die Aufgaben im Bereich EDV „nur wenig Rock‘n‘Roll zu bieten“ hatten.

Es gibt für sie aber immer die Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Pascal Wink - Redaktionsleiter

Also habe man „rumgesponnen“ und sich auf das kreative Schreiben verlagert. Daraus entstand schließlich „Fahrtwind“, ein Werkstatt-Magazin ähnlich einer anspruchsvollen Schülerzeitung. Um sich den Printmedien anzunähern, habe es diverse Besuche in Redaktionen und Druckereien gegeben. Mit einer gehörigen Portion schwarzen Humors haben die „Fahrtwindler“ schließlich ihr eigenes Buch herausgegeben: „Glasknochen sucht Therapiehund“ brachte sie durch viel Überzeugungsarbeit und viele Lesungen an das zuvor unerreichbar erscheinende Ziel, in der Mitte der Gesellschaft anzukommen.

Umzug nach Letmathe brachte weiteren Schub

Einen weiteren Schub, so Wink, habe es gegeben, als die Redaktion aus der ehemaligen Herrenumkleide der Hemeraner Werkstatt in den Wartesaal der 1. Klasse im denkmalgeschützten Letmather Bahnhofsgebäude umzog. Aus „Fahrtwind“ wurde „caput“, und auch das verändert sich dynamisch. Einerseits durch die handelnden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, andererseits durch das immer höhere Niveau. Ein prägender Redakteur ist kurz nach dem Umzug gestorben, andere haben den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt, was ja unter anderem auch ein Ziel ist, geschafft. Vom ursprünglichen Team ist neben Pascal Wink noch Marianna Metta mit an Bord.

Zu den aktuellen Machern gehört beispielsweise der 24-jährige Johny Vu. Er ist von Geburt an blind, und hatte sich im Bereich der Hemeraner Werkstatt ausprobiert, dort aber keinen Arbeitsbereich gefunden, der ihn zufriedenstellte. „Zu eintönig“, sagt er. Nach einem Redaktionspraktikum war für ihn klar, dass er bei „caput“ bleiben möchte. In der Jubiläumsausgabe schreibt er wie die anderen über sein Leben mit der Behinderung, aber auch über den Tod seiner Mutter, die nach einem Raubüberfall auf den familieneigenen Imbiss an der Hans-Böckler-Straße in Iserlohn 2010 ihren schweren Kopfverletzungen erlegen war. „Ich hätte es noch vor einem Jahr nicht für möglich gehalten, dass ich jemals in einem so anspruchsvollen Arbeitsfeld tätig sein darf“, schreibt Johny Vu, der sich auch zwischendurch gern über seine vietnamesische Herkunft lustig macht.

Durch die Tätigkeit bei ,caput‘ habe ich einen völlig neuen Blickwinkel auf das Leben – auf mein Leben – bekommen. Hier erfahre ich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen Erfüllung und Wertschätzung, die mir so oft in der Schulzeit oder Ausbildung verwehrt blieben. Chris Lessing - Redakteur

Yvonne Freitag ist psychisch erkrankt, deshalb war ihr die Arbeit in den Werkstätten an der Giesestraße zu laut und dadurch zu anstrengend. Vor vier Jahren kam sie zu „caput“, weil sie eine kreative Tätigkeit angestrebt hatte. Und demnächst möchte sie „raus“, auf den ersten Arbeitsmarkt, im Bereich Mediengestaltung eine Beschäftigung finden. „Es gibt für sie aber immer die Möglichkeit, wieder zurückzukommen“, erklärt Pascal Wink.

Der zunächst unflexible Fahrdienst hätte für Chris Lessing fast den Wunsch platzen lassen, redaktionell tätig sein zu können. Der 31-Jährige, der einen Rollstuhl benötigt, lebt in Langschede. Er ist bei „caput“ für die besonders abgefahrenen Geschichten zuständig. „Er hat ein Händchen für die verrückten Sachen“, sagt Wink. Und Lessing berichtet, dass er nie habe in einer Werkstatt arbeiten wollen und schließlich doch dort gelandet sei. „Durch die Tätigkeit bei ,caput‘ habe ich einen völlig neuen Blickwinkel auf das Leben – auf mein Leben – bekommen. Hier erfahre ich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen Erfüllung und Wertschätzung, die mir so oft in der Schulzeit oder Ausbildung verwehrt blieben“, schreibt Chris Lessing in seinem Jubiläums-Artikel.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Der älteste Mitarbeiter des Magazins ist mit 56 Jahren Joachim Kurtz. Erst mit 50 Jahren war er in die berufliche Bildung gestartet, nachdem er viel Ausgrenzung und Mobbing erfahren hatte. „Er ist unsere letzte Instanz beim Redigieren“, erklärt der Redaktionsleiter. Wie Kurtz, der schon über die „Stolpersteine“ direkt vor dem Bahnhof oder Euthanasie geschrieben hat, suchen sich alle ihre Themen selbst aus. Auch das Layout liegt in den Händen der „caput“-Redaktion. Gedruckt wird das Magazin bei Geldsetzer & Schäfers in Letmathe – eine wertvolle Kooperation, wie Pascal Wink betont.

Etwa die Hälfte der nun 50 Ausgaben wurden eigenständig veröffentlicht, seit 2019 wird es vom „53° NORD“-Verlag herausgegeben. Bis dahin war „caput“ für eine Schutzgebühr von einem Euro erhältlich, danach für 2,90 Euro. „Die Auflage bewegt sich um die 800 Exemplare, in Hochzeiten waren es auch schon einmal 1000“, so Wink. Was nach der Pandemie nun wieder verstärkt werde, seien Kooperationen mit Schulen. Und auch die Veranstaltungen, die im „Bahnsteig 42“ angeboten werden, organisiert die Redaktion, für die „caput“ weit mehr ist als nur ein Arbeitsplatz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe