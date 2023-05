Letmathe: CDU fordert mehr Bänke und bessere Beleuchtung

Letmathe. Die CDU wünscht sich einen attraktiv gestalten und sicheren Park um das Haus Letmathe. Der Antrag der Partei enthält bereits konkrete Vorschläge.

Einen attraktiv gestalteten und sicheren Park um das Haus Letmathe wünscht sich die CDU. In einem Antrag an den Bürgermeister Michael Joithe fordert sie daher eine Gesamtkonzeption, in der festgeschrieben wird, wie das Areal aufgewertet werden könne. Durch den Neubau des Doppelkreisels im Kreuzungsbereich Schwerter Straße/Hagener Straße werden die Randbereiche des Parks derzeit ohnehin baulich verändert. Die CDU möchte das zum Anlass nehmen, auch das übrige Gelände attraktiver zu machen. Der Antrag enthält dafür bereits konkrete Vorschläge.

„Der Park ist dunkel und es wurde berichtet, dass sich häufig dort zwielichtige Gestalten aufhalten. Auch von Drogenkonsum wurde in diesem Zusammenhang berichtet“, halten die Ratsmitglieder Christian Grobauer, Karsten Meininghaus und Fabian Tigges fest. Eine bessere Beleuchtung könne die teils erhebliche Sicherheitsbedenken bei vielen Letmathern zerstreuen, so die Hoffnung. „Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Fördervereins Haus Letmathe wurde indes von Bürgerinnen und Bürgern sehr positiv geäußert, dass die im Rahmen der CDU-Baustellengespräche gewünschte zwischenzeitlich eingerichtete Beleuchtung im Park sehr positiv aufgenommen worden ist. Dieser Zustand sollte entsprechend durch ein ansprechendes Beleuchtungskonzept nach der Zeit der Baustelle verstetigt werden.“ Zudem sollen Polizei und Ordnungsamt häufiger im und um den Park präsent sein, fordert die CDU.

Kaum Sitzmöglichkeiten im Park in Letmathe

Ansprechend beleuchtet werden solle zudem die Friedensstele, die zum 75. Jahrestag des Kriegsendes von verschiedenen Letmather Vereinigungen gestiftet und aufgestellt wurde. „Anlässlich der Bedeutung dieser Stele begrüßt die CDU-Fraktion diesen Vorschlag – zumal er gut in ein Beleuchtungskonzept eingefasst werden könnte“, heißt es in dem Antrag.

Kritik gibt es zudem daran, dass es im Park kaum Sitzmöglichkeiten gebe. Bei einer Besichtigung vor Ort sei „nur eine wirklich nutzbare Parkbank festgestellt worden“, bemängeln die Christdemokraten. „Auch hier sieht die CDU Potenzial, den Park attraktiver zu gestalten.“

Über die Vorschläge soll im Haupt- und Finanzausschuss beraten werden.

