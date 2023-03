Letmathe: CDU-Fraktion beantragt Sanierung des Humpfertturms

Letmathe. Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn beantragt die Sanierung des Hummpfertturms in Letmathe. Der ist derzeit für Besucher gesperrt.

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn beantragt die Sanierung des Humpfertturms in Letmathe als Tagesordnungspunkt für die nächste Sitzung des Betriebsausschusses des Kommunalen Immobilienmanagements (KIM) am 15. Mai aufzunehmen.

Lesen Sie auch: Letmathe: Darum bleibt der Humpfertturm weiter gesperrt

Die CDU-Fraktion hat mit Antrag vom 14. Februar 2022 die „Wiederinbetriebnahme des Humpfertturms“ beantragt und um zeitnahe Maßnahmen gebeten. In den folgenden Sitzungen des Betriebsausschusses KIM wurde der jeweilige Tagesordnungspunkt „Humpfertturm“ zurückgezogen. Für die vergangene Sitzung des Betriebsausschusses am 14. Februar 2023 war beim Antragscontrolling vermerkt, dass aufgrund des langfristigen Ausfalls der Projektleitung weitere Informationen verschoben werden müssen.

Angespannte Personalsituation beim Kommunalen Immobilienmanagement

Die Fraktion verweist auf die Berichterstattung der Heimatzeitung vom 09. März „Humpfertturm bleibt weiter gesperrt“, die in dem Zusammenhang auf die angespannte Personalsituation beim Kommunalen Immobilienmanagement aufgrund von mehreren unbesetzten Stellen verweist. Deshalb ist es laut Antrag der CDU umso unverständlicher, weshalb nicht eine externe Unterstützung in Anspruch genommen wurde, um KIM von Aufgaben zu entlasten.

Lesen Sie auch: Letmathe: Ungewisse Aussicht für den Humpfertturm

Die CDU-Fraktion bittet deshalb in der Sitzung am 16. Mai 2023 darzulegen, inwieweit durch eine Vergabe des Projektes an ein Architekturbüro eine Umsetzung der Sanierungsmaßnahme noch in diesem Jahr erfolgen kann. So könnten die Bürgerinnen und Bürger vielleicht im Sommer dieses Jahres den beliebten Aussichtsturm wieder nutzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe