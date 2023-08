Letmathe: CDU-Fraktion hat diese Fragen zum Doppelkreisel

Die CDU-Fraktion in Iserlohn hat eine Anfrage an Bürgermeister Michael Joithe zu den Arbeiten am Doppelkreisel in Letmathe geschickt.

Letmathe. Die CDU-Fraktion in Iserlohn hat eine Anfrage an Bürgermeister Michael Joithe geschickt. Dabei geht es um die Arbeiten am Doppelkreisel.

Die CDU-Fraktion in Iserlohn wendet sich mit einer Anfrage zu den Arbeiten am Doppelkreisel an Bürgermeister Michael Joithe. Die CDU-Fraktion bezieht sich mit ihrer Anfrage auf die Ausführungen von Johannes Hellermann, Abteilungsleiter Tiefbau/Straßen und Brücken bei der Stadt Iserlohn, in unserem Bericht „Jetzt beginnen die Straßenbauer“ vom 3. August 2023. Hellermann gehe in diesem Artikel auf den weiteren Verlauf der Baustelle „Doppelkreisverkehr Letmathe“ ein.

Die CDU-Fraktion bittet den Bürgermeister um die Beantwortung folgender Fragen: Warum sollten die Straßenbauarbeiten in den Bereich des Kreisverkehrs nicht innerhalb von fünf Monaten fertiggestellt werden können?

Auf aktuelle Gegebenheiten eingehen

Außerdem würden bereits im Vorfeld die Arbeiten für die kommenden Wintermonate in Frage gestellt. So werde laut Hellermann bereits jetzt für diese Monate eine Winterpause eingeplant und festgeschrieben, da ab einer Außentemperatur von weniger als +5 Grad Celsius keine Betonarbeiten durchgeführt werden könnten. „Wenn diese Straßenbauarbeiten bis Dezember nicht fertiggestellt werden können, warum wird nicht grundsätzlich ein weiterer Betrieb bei möglichen höheren Temperaturen eingeplant, sollte der Winter einen milden Verlauf nehmen?“, heißt es in der Anfrage.

