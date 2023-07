Letmathe: Darum ist die Deutsche Bank Filiale geschlossen

Die Filiale der Deutschen Bank in Letmathe ist derzeit geschlossen.

Letmathe. In der Selbstbedienungsfiliale der Deutschen Bank in Letmathe sind die Türen geschlossen. Die Pressestelle erklärt die Gründe dafür.

Wer die SB-Filiale der Deutschen Bank in Letmathe besuchen möchte, steht seit Tagen vor verschlossener Türe. Auf einem Aushang ist von „betrieblichen Gründen“ die Rede. Auf Nachfrage bei der Pressestelle heißt es: „Wir legen als Deutsche Bank sehr großen Wert auf das Thema Sicherheit und arbeiten dabei eng mit den Polizeibehörden zusammen. Mit geeigneten Maßnahmen wollen wir Geldautomaten-Sprengungen möglichst unterbinden. In diesem Zusammenhang haben wir uns dazu entschlossen, die SB-Stelle in Iserlohn-Letmathe vorübergehend zu schließen.“ Wann genau die Türen wieder öffnen, konnte die Pressestelle allerdings nicht mitteilen.

Die Sprecherin der Deutschen Bank weist darauf hin, dass Kunden neben diesem Standort mehrere Alternativen für die kostenlose Abhebung von Bargeld in Iserlohn zur Verfügung stehen, unter anderem die Geldautomaten der Postbank und Cash Group, sowie Shell-Tankstellen oder im Rahmen des Cashback-Verfahrens bei vielen Einzelhändlern. „Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden mit der Möglichkeit des bargeldlosen Zahlens per App oder Karte eine bequeme und sichere Alternative zum Bargeld. Für die Erledigung von Bankgeschäften, wie etwa Überweisungen oder Kontostandabfragen, stehen unsere Angebote im Online- und Telefonbanking zur Verfügung.“

