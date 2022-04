Letmathe: Darum wurden manche blaue Tonnen nicht geleert

Letmathe. In einigen Letmather Ortsteilen sind die Altpapier-Tonnen zuletzt nicht geleert worden. Wie es jetzt weiter geht.

Bereits am Dienstagabend regte sich Unruhe in den sozialen Netzwerken, denn in einigen Stadtteilen war nicht wie vorgesehen die blaue Tonne geleert worden. Das wird jetzt nachgeholt: Haushalte in den Iserlohner Stadtteilen Lössel, Roden, Untergrüne und Pillingsen können ihre blauen Tonnen am Samstag, 16. April, an die Straßen stellen.

Grund für die Verschiebung des Abholtermins waren Personalausfälle beim Entsorger Lobbe. Laut Plan hätte der Papiermüll in diesen Gebieten bereits am Dienstag, 12. April, abgeholt werden sollen.

