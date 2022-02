Letmathe: Dechenhöhle und Waldschule besonders beliebt

Letmathe/Märkischer Kreis. Der Märkische Kreis zieht positive Bilanz zum neuen „Natursprinter“-Angebot für Schulklassen. Letmathe zählt zu den beliebtesten Zielen.

Es ist ein zweifaches Leiden, das die Pandemie dem Bildungs- und Kulturwesen zufügt: Vor allem Kinder und Jugendliche verpassen viele für ihre Entwicklung wichtige Erfahrungen, die sie nur außerhalb des Klassenzimmers und erst recht des eigenen Zuhauses machen können. Auf der anderen Seite der Misere stehen Einrichtungen wie die Dechenhöhle oder die Waldschule des Märkischen Kreises, die wegen Corona-Auflagen ihr Angebot einschränken oder vorübergehend den Besuchsbetrieb sogar ganz einstellen mussten – dazu kamen Absagen von Schülergruppen und immer wieder das Erfordernis, Planungen dem Auf und Ab des pandemischen Gegenwinds anzupassen.

Das Höhlenmuseum in Letmathe zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen von Schulklassen im Märkischen Kreis (hier die Nachbildung eines Höhlenbär-Skelettes). Foto: Alexander Barth / IKZ

Der Märkische Kreis hat in dieser Situation trotz allem eine gute Nachricht: Ein im Sommer erweitertes Beförderungsangebot für Schulklassen hat sich bewährt und kann eingedenk der Rahmenbedingungen eine respektable erste Bilanz vorweisen. Die Rede ist vom „Natursprinter“, der das bestehende Konzept des „Kultursprinters“ aufgreift und bei Schulausflügen an thematisch passende Ziele kostenfreie Beförderung per Bus gewährt. Der Start beziehungsweise die Wiederaufnahme der Angebote fiel in den August, weil die Corona-Situation vor den Sommerferien so gut wie keine Ausflüge ermöglicht hatte – viele Einrichtungen waren geschlossen.

Dechenhöhle und Waldschule stehen kreisweit hoch im Kurs

Unter den beliebtesten Ausflugszielen nimmt

Kultur- und Natursprinter befördern, letzterer seit Ende August 2021, Schulklassen kostenlos zu Museen, Kultureinrichtungen und naturpädagogischen Ausflügen im Märkischen Kreis. Bis Jahresende 2021 sind auf diese Weise 119 Fahrten erfolgt: 69 im Bereich Kultur, 50 im Bereich Natur und Umwelt. Mitgefahren sind dabei insgesamt 3845 Personen, davon 2435 bei Kultur- und 1410 bei Naturausflügen.

Letmathe mit den eingangs erwähnten Anlaufstellen eine prominente Rolle ein: Mit dem Kultursprinter steuerten Schulklassen besonders oft das Höhlenmuseum an, und der neue Natursprinter wurde bevorzugt gebucht, um das Waldpädagogische Zentrum an der Aucheler Straße zu erreichen. Außerdem ganz oben auf der Liste der Schulen stehen bei den Kulturzielen die Burg Altena und die Phänomenta in Lüdenscheid, bei den „grünen“ Ausflügen das Naturschutzzentrum „Arche Noah“ in Menden und das Grüne Klassenzimmer des Sauerlandparks in Hemer.

Auch die Waldschule Märkischer Kreis mit ihren naturpädagogischen Angeboten wird besonders oft angesteuert (Archivbild von der Eröffnung des Grünen Klassenzimmers). Foto: Alexander Barth / IKZ

Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper zeigt sich überzeugt: „Mit dem Kultur- und Natursprinter haben wir ein Angebot geschaffen, das es Schulen erleichtert, das vielfältige Bildungsprogramm von Kultur- und Umweltbildungseinrichtungen im Kreis zu nutzen und gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern zu entdecken. Es freut uns sehr, dass trotz Erschwernissen durch die Pandemie der Bus so gut nachgefragt wird.“

Den Sprinter-Fuhrpark stellt die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG), die auf ihren Wagen mit den Logos der Sponsoren wirbt. Denn die Finanzierung ist ein Gemeinschaftsprojekt: Neben einem Zuschuss des Kreises sind es Sponsorengelder heimischer Unternehmen und teilweise auch Zuschüsse der Museen und Bildungseinrichtungen – die froh sind, wenn die Schulen wieder kommen. Diese Sorge könnte sich in den nächsten Wochen in Luft auflösen: Bis Ende März sollen laut Beschlussvorlage des gestrigen Bund-Länder-Gipfels die Corona-Maßnahmen schrittweise fallen.

