Letmathe: Der Burgberg soll touristisch erschlossen werden

Oestrich. Wo Natur- und Denkmalpfleger nach vielen Jahren plötzlich eine gemeinsame Basis sehen – und welche Rolle die CDU dabei spielt.

Der Burgberg soll als Bodendenkmal besser erschlossen werden: Mit dieser langjährigen Forderung haben der Heimatverein Ortsring Oestrich und der Förderverein der Dechenhöhle jetzt bei der CDU Gehör gefunden. Ratsfraktion und Letmather Ortsunion haben sich laut eigener Pressemitteilung mit Akteuren rund um das Naturschutzgebiet im Eigentum des Fördervereins Naturschutz Märkischer Kreis (FNMK) dort getroffen und über eine zukünftige Aufwertung beraten.

Der Burgberg biete neben einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt und einem schönen Ausblick auf Oestrich und Letmathe „eine Vielzahl von bedeutenden historischen Aspekten, die von der frühgeschichtlichen Siedlungsperiode vor mehreren tausend Jahren über die strategisch wichtige und imposante Wallburg und den Kalksteinabbau bis hin zur militärischen Nutzung im Zweiten Weltkrieg zurückgreift“ führt Friedhelm Siegismund als Ortsring-Vorsitzender aus.

Unkontrollierter Baumwuchs beschädigt das Bodendenkmal

Die archäologischen Bodendenkmäler am Burgberg sind tausende Jahre alt. Foto: Alexander Barth / IKZ

Auch Michael Baales, Professor für Ur- und Frühgeschichte an der Uni Bochum und Leiter der Außenstelle Olpe des LWL-Denkmalfachamts, der mit seinem wissenschaftlichen Referenten Dr. Manuel Zeiler dabei war, sieht den Burgberg als kulturhistorisch bedeutende Stätte an: ,,Dieses Areal bietet eine Historie, die in die früheste menschliche Siedlungsperiode hier in der Region vor vermutlich über 4000 Jahren zurückgeht. Ohne eine gewisse Pflege wird diese bedeutsame Geschichte für immer verloren sein.“ Als problematisch sahen beide an, dass Baumwurzeln die historischen Überbleibsel sprengen, auch umstürzende Bäume würden schwere Schäden anrichten. Eine zeitnahe Fällung gefährdeter Bäume und ein denkmalschonender Abtransport von Totholz würde zum Erhalt des Bodendenkmals beitragen, machten die beiden deutlich.

Der FNMK hat naturgemäß einen anderen Blickwinkel und betrachtet den Naturschutz als vorrangiges Anliegen. Bei den Interessen gibt es aber auch Schnittmengen – so kann sich der erste Vorsitzende Bernd Bunge vorstellen, dass eine geordnete Wegeführung auf der bestehenden Trasse durchaus im Sinne des Naturschutzes sein könnte: „Wir möchten dafür sensibilisieren, dass die Besucherinnen und Besucher des Areals auf dem dann ausgewiesenen Weg bleiben und andere Bereiche dann auch wirklich der Natur überlassen werden.“ Zugleich warb Bunge dafür, den Verein bei den nötigen Maßnahmen zum Erhalt des Bodendenkmals zu unterstützen.

Grünschnitt aus Naturschutz-Perspektive kein Problem

Für den Sachgebietsleiter Naturschutz und Landschaftspflege des Märkischen Kreises, Matthias Hattwig, stellt ein Freischnitt der Wegetrasse und eine mögliche Beschilderung kein Problem dar: „In anderen Naturschutzgebieten werden Wege ebenso gepflegt und freigeschnitten und eine attraktive Beschilderung ist auch vielfach üblich – zumal eine solche Wegeführung oft die wirklich schützenswerten Bereiche des Naturschutzgebietes sichern helfen.“ Stadtbaurat Thorsten Grote zeigt sich angetan von der Idee, gemeinsam abgestimmt vorsichtige Maßnahmen zu entwickeln. Und: „Es ist durchaus denkbar und realistisch, dass für Maßnahmen zur Umsetzung Mittel aus der LEADER-Förderung genutzt werden können.“

Grünschnitt an den Wegen sei kein Problem, sagen die Naturschützer vom FNMK. Foto: Alexander Barth / IKZ

Regina Wetzig vom Förderverein Dechenhöhle ist eine sinnvolle Wegeführung auf dem benachbarten Burgberg wichtig, denn: „Viele Besucherinnen und Besucher der Dechenhöhle wünschen sich im Anschluss an die Besichtigung auch einen schönen Spaziergang“. Dafür verweise der Förderverein seine Gäste auch zum Sonderhorst. Den Burgberg einzubeziehen würde die Attraktivität der Umgebung steigern, vor allem wenn die Aussichtspunkte aufgewertet würden, denn das mache einen Teil des „besonderen Flairs“ aus.

EU-Fördermittel sollen für das Projekt beantragt werden

Die genannten Punkte sollen auf der nächsten Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung am 3. Mai besprochen werden, hat die CDU-Fraktion jetzt beantragt. Der Beschlussvorschlag: „Die Verwaltung wird gebeten, für das Areal des Burgbergs in Oestrich in Zusammenarbeit mit dem Eigentümer, dem Naturschutz, dem Denkmalschutz, dem Förderverein Dechenhöhle, dem örtlichen SGV und dem Ortsring Oestrich ein Konzept zu erstellen, um das Areal für Spaziergänger aufzuwerten und das dort vorhandene Bodendenkmal kulturhistorisch erlebbar zu machen. Für das Projekt sind Fördermöglichkeiten, insbesondere die LEADER-Förderung, zu berücksichtigen und zu beantragen.“

Ortsunionsvorsitzender und Vizebürgermeister Karsten Meininghaus dankt allen Beteiligten für die konstruktive Zusammenarbeit: „Nach langen Jahren des Stillstands ist es nun gelungen, sich gemeinsam auf den Weg zu machen und ein gutes Konzept für die Bürgerinnen und Bürger Oestrichs und für alle anderen Beteiligten zu erstellen.“ Meininghaus lobt das beharrliche Engagement des Ortsrings Oestrich, allen voran des Ehepaars Inge und Friedhelm Siegismund. Auf den Erfahrungsschatz des Ortsrings und anderer Akteure, so schreibt die CDU in ihrem Antrag, solle „unbedingt zurückgegriffen“ werden.

