Letmathe: Dieb entwendet Werkzeugkoffer aus Kellerraum

Zu einem Einbruch in einen Keller kam es laut Polizei in Letmathe.

Letmathe. Ein unbekannter Täter ist in einen Kellerraum eingebrochen und hat einen Werkzeugkoffer gestohlen. Der Täter konnte unerkannt fliehen.

Gewaltsam über eine Tür brach ein Unbekannter laut Polizeibericht zwischen Sonntagabend und Montagvormittag in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Hagener Straße in Letmathe ein.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Aus dem Inneren entwendete er nach derzeitigem Kenntnisstand einen Werkzeugkoffer. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen liegen aktuell nicht vor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe