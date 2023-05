Letmathe: Dieb in Umkleide – Geld von Schülerinnen gestohlen

Die Polizei in Letmathe ermittelt nach einem Diebstahl in einer Turnhalle.

Letmathe. Ein Dieb hat am Donnerstag die Taschen von Schülerinnen in der Umkleide einer Turnhalle in Letmathe durchwühlt. Einigen fehlt nun Geld

Mindestens zwei Schülerinnen ist während des Sportunterrichts in der Turnhalle in Letmathe am Donnerstag Geld aus der Umkleide gestohlen worden. Nach Polizeiangaben erwischten zwei Mädchen den unbekannten Eindringling an der Von-der-Kuhlen-Straße kurz nach 11 Uhr, als er Taschen und Rucksäcke durchwühlte. Der dunkel gekleideten Person, vermutlich ein Mann, gelang die Flucht.

Der Täter trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Cargohose. Er soll etwa 1,75 Meter groß gewesen sein.

